В Житомирской области водитель Porsche превысил скорость и решил откупиться от патрульных

В Житомирской области водитель автомобиля Porsche превысил скорость и пытался откупиться от патрульных, чтобы не платить штрф. Инцидент произошел 2 ноября на 146 километре автомобильной дороги Киев - Чоп. Об этом сообщает в соцсети патрульная полиция Житомирщины.
"За нарушение правил дорожного движения, а именно превышение скорости патрульные полицейские остановили автомобиль Porsche. В дальнейшем, при оформлении административного постановления водитель автомобиля предложил работникам полиции средства во избежание административной ответственности", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, патрульные напомнили водителю, что за предоставление неправомерной выгоды предусмотрена ответственность. Однако, мужчина проигнорировал предупреждение полицейских и оставил в служебном автомобиле денежные средства.
"Для осуществления дальнейших процессуальных действий патрульные вызвали на место остановки следователей районного отдела полиции"
, - отмечают правоохранители.
Напомним, что за превышение скорости свыше 20 километров в час - предусмотрен штраф в размере 255 гривен. Если вы превысили скорость более 50 километров в час размер штрафа составляет 510 гривен.