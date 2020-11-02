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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 2 » 15:37:14

В Житомирской области водитель Porsche превысил скорость и решил откупиться от патрульных

Сегодня, 16:05:14 555 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области водитель Porsche превысил скорость и решил откупиться от патрульных

 В Житомирской области водитель автомобиля Porsche превысил скорость и пытался откупиться от патрульных, чтобы не платить штрф. Инцидент произошел 2 ноября на 146 километре автомобильной дороги Киев - Чоп. Об этом сообщает в соцсети патрульная полиция Житомирщины.
 

"За нарушение правил дорожного движения, а именно превышение скорости патрульные полицейские остановили автомобиль Porsche. В дальнейшем, при оформлении административного постановления водитель автомобиля предложил работникам полиции средства во избежание административной ответственности", - говорится в сообщении.


По информации правоохранителей, патрульные напомнили водителю, что за предоставление неправомерной выгоды предусмотрена ответственность. Однако, мужчина проигнорировал предупреждение полицейских и оставил в служебном автомобиле денежные средства.

"Для осуществления дальнейших процессуальных действий патрульные вызвали на место остановки следователей районного отдела полиции", - отмечают правоохранители.

Напомним, что за превышение скорости свыше 20 километров в час - предусмотрен штраф в размере 255 гривен. Если вы превысили скорость более 50 километров в час размер штрафа составляет 510 гривен.
Тэги: Porsche, Житомирщина, полиция, штраф, взятка
Комментариев: 1
Рашатумбай
1 Александр (Рашатумбай)   • 17:32:10, Сегодня [Материал]

Напевне всі гроші потратив на Порш, не було чим штраф сплатити)
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