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ДТП в Житомире остановило движение трамваев: есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 10:55:52 1575 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире остановило движение трамваев: есть пострадавшие. ФОТО

 Утром 11 августа в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие: на перекрестке улиц Бориса Тена и Князей Острожских столкнулись две легковушки.

В результате ДТП остановилось движение трамваев, сообщает Житомир инфо.
 

«На трамвайных путях по Бориса Тена авария. На перекрестке с улицей Князей Острожских два сильно избитых автомобиля. Одного человека на носилках заносят в «скорую». Трамваи стоят. Приехали патрульные», - рассказал свидетель аварии.


В пресс-службе патрульной полиции рассказали подробности ДТП.

«В 9.47 11 августа поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Бориса Тена и Князей Острожских. Столкнулись автомобили Audi и Volkswagen. Один человек получил травмы. Патрульные вызвали на место происшествия «скорую». Движение трамваев остановлено», - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.





Фото: Instagram / zhyto_best
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
velcade
1 Санитар (velcade)   • 11:22:55, Сегодня [Материал]

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