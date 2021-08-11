ДТП в Житомире остановило движение трамваев: есть пострадавшие. ФОТО

Утром 11 августа в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие: на перекрестке улиц Бориса Тена и Князей Острожских столкнулись две легковушки.
В результате ДТП остановилось движение трамваев, сообщает Житомир инфо
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«На трамвайных путях по Бориса Тена авария. На перекрестке с улицей Князей Острожских два сильно избитых автомобиля. Одного человека на носилках заносят в «скорую». Трамваи стоят. Приехали патрульные», - рассказал свидетель аварии.
В пресс-службе патрульной полиции рассказали подробности ДТП.
«В 9.47 11 августа поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Бориса Тена и Князей Острожских. Столкнулись автомобили Audi и Volkswagen. Один человек получил травмы. Патрульные вызвали на место происшествия «скорую». Движение трамваев остановлено»
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