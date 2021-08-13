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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 13 » 16:13:51

Поехал на красный свет: в Житомире на перекрестке столкнулись три автомобиля. ВИДЕО

Вчера, 16:13:51 1131 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поехал на красный свет: в Житомире на перекрестке столкнулись три автомобиля. ВИДЕО

 В Житомире около 14:50 на перекрестке улиц Бердичевская и Жуйко произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщила патрульная полиция.
 

"Сегодня на перекрестке улиц Бердичевской и Жуйко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей BMW, Honda и Skoda", - говорится в сообщении.


Известно, что результате ДТП никто не травмировался. Дорожное движение частично затруднено.

На водителя автомобиля Honda патрульные оформляют протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.

Момент ДТП попал на камеры Городского информационного центра. Судя по видео, водитель Honda выехал на перекресток уже на красный сигнал светофора.

Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 20:07:57, Вчера [Материал]

вечером еще одно дтп там же
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