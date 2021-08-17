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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 17 » 10:20:54

В детский лагерь на Житомирщине незаконно поселили дорожников – прокуратура

Сегодня, 10:20:54 1000 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В детский лагерь на Житомирщине незаконно поселили дорожников – прокуратура

 На Житомирщине в действующем детском лагере отдыха поселили дорожников. Прокуратура заявляет, что работники живут в помещениях незаконно, так как запрещено использовать детские учреждения не по назначению.
 

"Любарский поселковый совет в апреле этого года с частным обществом, которое занимается строительством дорог, заключил четыре договора аренды помещений действующего детского лагеря отдыха, площадью более 1100 кв. м, рыночной стоимостью почти 4 млн грн", - сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.


Отмечается, что в детском учреждении поселились и проживают рабочие по строительству автодорог, к тому же, в подсобных помещениях хранят еще и свой рабочий инвентарь.

Прокуратура установила, что договоры заключены противоправно, поскольку законодательством запрещено использовать детские учреждения по оздоровлению и отдыху детей не по назначению.

"Чудновской окружной прокуратурой заявлен иск в интересах Любарской объединенной территориальной громады о признании недействительными договоров аренды помещений детского учреждения по оздоровлению и отдыху, а также их возвращения", - добавила прокуратура.

Исковое заявление направлено в Хозяйственный суд Житомирской области.
Тэги: дорожники, лагерь, прокуратура, Житомирщина
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