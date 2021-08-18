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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 18 » 10:32:45

На Житомирщине бригады РЭС устраняют последствия грозы: без света остались 70 населенных пунктов

Вчера, 10:32:45 768 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине бригады РЭС устраняют последствия грозы: без света остались 70 населенных пунктов

 Вечером 17 августа и в ночь на 18 августа в Украине бушевала непогода, оставившая без света 138 населенных пунктов в 7 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Житомирской области без света остались 70 населенных пунктов.
 

"По состоянию на 7 ч. 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях (Житомирская - 70, Киевская - 30, Хмельницкая - 24, Черниговская - 9, Днепропетровская - 2, Черновицкая - 2 и Кировоградская - 1). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.


По информации "Житомироблэнерго", сложные погодные условия, которые сопровождалось шквальным ветром, проливными дождями, привели к повреждению электрических сетей.

Непогода обесточила 106 населенных пунктов. По состоянию на утро, 7 августа, без света оставались 70 населенных пунктов. Больше всего пострадали Малинский, Радомышльский, Новоград-Волынский и Емильчинский районы.

"Для ликвидации последствий непогоды в срочном порядке организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады в РЭС, на территории которых произошли отключения. Сейчас работает 79 бригад, 168 человек, 53 машины и 29 единиц спецтехники", - сообщает облэнерго.
Тэги: энергоснабжение, непогода, Житомирщина
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