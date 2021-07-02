Шквальный ветер и грозы оставили без света 13 населенных пунктов на Житомирщине

Вечером 1 июля и в ночь на 2 июля в Украине бушевала непогода, которая оставила без света более 100 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Житомирской области без света остались 13 населенных пунктов.
"По состоянию на 7 ч. 2 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 124 населенных пункта в 4 областях (Хмельницкая - 44, Львовская - 42, Киевская - 25 и Житомирская - 13)"
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Житомире во время непогоды на автостоянке было повреждено 11 транспортных средств
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