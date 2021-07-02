Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 02 Июля 2021    12:40:23
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 2 » 11:40:13

Шквальный ветер и грозы оставили без света 13 населенных пунктов на Житомирщине

Сегодня, 11:40:13 192 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Шквальный ветер и грозы оставили без света 13 населенных пунктов на Житомирщине

 Вечером 1 июля и в ночь на 2 июля в Украине бушевала непогода, которая оставила без света более 100 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Житомирской области без света остались 13 населенных пунктов.

"По состоянию на 7 ч. 2 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 124 населенных пункта в 4 областях (Хмельницкая - 44, Львовская - 42, Киевская - 25 и Житомирская - 13)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Житомире во время непогоды на автостоянке было повреждено 11 транспортных средств.
Тэги: непогода, Житомирщина, энергоснабжение
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus