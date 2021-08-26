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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Август » 26 » 18:07:10

Виталий Бунечко: В этом году завершим реконструкцию Житомирского областного онкодиспансера

Сегодня, 18:07:41 172 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Виталий Бунечко: В этом году завершим реконструкцию Житомирского областного онкодиспансера

 26 августа председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко отчитывался о проделанной работе за два года пребывания в должности. Мероприятие проходило в Житомирском областном онкологическом диспансере, который находится на реконструкции.

Председатель ОГА отметил, что реконструкция онкодиспансера длится уже не один год, что обусловлено необходимостью поэтапного выполнения работ для обеспечения бесперебойного функционирования учреждения и лечения пациентов. Завершить реконструкцию планируют в этом году.
 

«В этом году благодаря включению проекта реконструкции онкодиспансера в программу Президента Украины «Большое строительства» его удастся, наконец, завершить. Для выполнения всех необходимых работ в текущем году предусмотрено выделить более 40 млн гривен. В частности, из Государственного фонда регионального развития более 36 млн гривен и 4 млн из областного бюджета. Общая стоимость реконструкции составляет 94 млн грн (за все время строительства с 2017 года)», - сообщил Виталий Бунечко.




Глава облгосадминистрации сообщил, что одним из приоритетов стратегии развития Житомирщины является установление линейного ускорителя в онкодиспансере.
 

«Благодаря синергии государства и областной власти, а также поддержке Президента Украины Владимира Зеленского мы вышли на финальный этап в этом процессе. На последней сессии депутаты областного совета поддержали решение о выборе формата государственно-частного партнерства для установки линейного ускорителя. Теперь у нас есть все правовые основания, есть инвесторы, готовые вложить в этот проект по предварительным оценкам более 14 млн евро и искреннее желание сделать это для жителей Житомирщины», - отметил Виталий Бунечко.


Напомним, помещение радиологического отделения Житомирского онкодиспансера передадут в концессию частной компании для установления линейного ускорителя.
Тэги: реконструкция, онкодиспансер, Бунечко
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