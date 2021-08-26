Виталий Бунечко: В этом году завершим реконструкцию Житомирского областного онкодиспансера

«В этом году благодаря включению проекта реконструкции онкодиспансера в программу Президента Украины «Большое строительства» его удастся, наконец, завершить. Для выполнения всех необходимых работ в текущем году предусмотрено выделить более 40 млн гривен. В частности, из Государственного фонда регионального развития более 36 млн гривен и 4 млн из областного бюджета. Общая стоимость реконструкции составляет 94 млн грн (за все время строительства с 2017 года)», - сообщил Виталий Бунечко.

«Благодаря синергии государства и областной власти, а также поддержке Президента Украины Владимира Зеленского мы вышли на финальный этап в этом процессе. На последней сессии депутаты областного совета поддержали решение о выборе формата государственно-частного партнерства для установки линейного ускорителя. Теперь у нас есть все правовые основания, есть инвесторы, готовые вложить в этот проект по предварительным оценкам более 14 млн евро и искреннее желание сделать это для жителей Житомирщины», - отметил Виталий Бунечко.