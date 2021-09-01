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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 1 » 12:53:19

Житомирводоканал сообщил об аварии на коллекторе: канализационные стоки снова потекли в Тетерев

Сегодня, 12:53:19 543 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирводоканал сообщил об аварии на коллекторе: канализационные стоки снова потекли в Тетерев

 30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв. Об этом 1 сентября сообщило КП "Житомирводоканал".

Сейчас работники водоканала продолжают ликвидировать последствия аварии. Ведутся подготовительные работы для замены 17 метров аварийного участка коллектора.

На предприятии говорят, что срок эксплуатации коллектора, на котором произошел порыв, прошел еще 20 лет назад.


 

"КП "Житомирводоканал" неоднократно обращало внимание общественности на аварийное состояние коллектора, по которому более 40 лет движется основной объем сточных вод от ГКНС к очистным сооружениям канализации. Мы отмечали, что для экологического благополучия города необходимо как можно скорее заменить аварийный канализационный трубопровод. Наше предприятие заручилось поддержкой Всемирного банка, который планирует выделить на реконструкцию канализационного коллектора 3,5 млн евро. Сейчас мы находимся на этапе проведения проектных работ", - информирует коммунальное предприятие.


Как сообщал "Журнал Житомира", 31 августа Государственная экологическая инспекция Полесского округа заявила, что КП "Житомирводоканал" снова осуществляет сброс неочищенных стоков в реку Тетерев.
Тэги: авария, водоканал, коллектор, Житомир
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:38:18, Сегодня [Материал]

Вот это финал работы директора Водоканала Никита, который не имеет профильного образования, которого все время назначал Сухомлин . За 8 лет угробили полностью КП "Житомирводоканал". Следственные органы ловят проституток по городу, а коррупционеры из Водоканала разгуливают на свободе. Понаставляли тысячи и тысячи точек по продаже воды водопроводной под видом родниковой, деньги текут рекой, 1 миллион долларов в сутки зарабатывает "пиндос" , после каждой публикации о том, что вода в кранах - это яд. а она действительно, - яд. Нужно констатировать, что правоохранительной системы в городе нет. Но, если написали в газете, что кто-то флаг украл, полиция на такую публикацию реагирует мгновенно, и тут же ловит злоумышленника. А на публикацию про Водоканал не реагирует, про воровство коммунальной земли на берегу реки Тетерева не реагирует, про незаконное строительство не реагирует. Где следователи?, Где прокуроры? Где экоинспектора? Кто и за что вам зарплату платит? Где вы все???Зачем вы нам, житомирянам, нужны, зачем мы вам зарплату платим, машины, компьютеры покупаем? В школу уже дети пошли, будут им борщи варить из отравленной воды. Кто будет детей кормить, кто будет борщ в школы, детские садики возить? Вы?
DomA
3 Владимир (DomA)   • 14:11:22, Сегодня [Материал]

вони всі залежні один від одного. вихід тільки один - тотальні чистки або напалм!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:58:41, Сегодня [Материал]

Если бы экологи новость не написали, то лысый с водоканала еще бы долго не отрапортавал о стоках. Преступная халатность на лицо, уйма статей по нему плачет, но он свой, потому все контролирующие органы одели черные очки и ничего не замечают.
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