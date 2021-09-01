Житомирводоканал сообщил об аварии на коллекторе: канализационные стоки снова потекли в Тетерев

30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв. Об этом 1 сентября сообщило КП "Житомирводоканал"
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Сейчас работники водоканала продолжают ликвидировать последствия аварии. Ведутся подготовительные работы для замены 17 метров аварийного участка коллектора.
На предприятии говорят, что срок эксплуатации коллектора, на котором произошел порыв, прошел еще 20 лет назад.
"КП "Житомирводоканал" неоднократно обращало внимание общественности на аварийное состояние коллектора, по которому более 40 лет движется основной объем сточных вод от ГКНС к очистным сооружениям канализации. Мы отмечали, что для экологического благополучия города необходимо как можно скорее заменить аварийный канализационный трубопровод. Наше предприятие заручилось поддержкой Всемирного банка, который планирует выделить на реконструкцию канализационного коллектора 3,5 млн евро. Сейчас мы находимся на этапе проведения проектных работ", - информирует коммунальное предприятие.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 31 августа Государственная экологическая инспекция Полесского округа заявила, что КП "Житомирводоканал" снова осуществляет сброс неочищенных стоков в реку Тетерев
.