Житомирводоканал сообщил об аварии на коллекторе: канализационные стоки снова потекли в Тетерев

"КП "Житомирводоканал" неоднократно обращало внимание общественности на аварийное состояние коллектора, по которому более 40 лет движется основной объем сточных вод от ГКНС к очистным сооружениям канализации. Мы отмечали, что для экологического благополучия города необходимо как можно скорее заменить аварийный канализационный трубопровод. Наше предприятие заручилось поддержкой Всемирного банка, который планирует выделить на реконструкцию канализационного коллектора 3,5 млн евро. Сейчас мы находимся на этапе проведения проектных работ", - информирует коммунальное предприятие.