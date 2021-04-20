В Житомире прорвало канализационную сеть: горожан предупреждают об осложнении движения на дорогах

"Вниманию жителей Житомира! В связи с проведением работ по ликвидации порыва на канализационной сети по адресу: перекресток ул. Хлебная/ул. Ивана Франко, будет затруднено движение транспорта по адресам: ул. Святослава Рихтера; ул. Дмитриевская; ул. Хлебная. Обращаемся к водителям с просьбой быть осторожными во время движения по этим улицам", - сообщает КП.