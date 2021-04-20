В Житомире прорвало канализационную сеть: горожан предупреждают об осложнении движения на дорогах

20 апреля в центре Житомира на перекрестке ул. Хлебной и ул. Ивана Франко произошел порыв канализационной сети. В связи с этим будет затруднено движение на прилегающих улицах.
Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
", которое уже работает над ликвидацией аварии.
"Вниманию жителей Житомира! В связи с проведением работ по ликвидации порыва на канализационной сети по адресу: перекресток ул. Хлебная/ул. Ивана Франко, будет затруднено движение транспорта по адресам: ул. Святослава Рихтера; ул. Дмитриевская; ул. Хлебная. Обращаемся к водителям с просьбой быть осторожными во время движения по этим улицам", - сообщает КП.
В Городском информационном центре "ЖЖ
" сообщили, что из-за ремонта на ул. Хлебная, 1 общественный транспорт будет курсировать в объезд.
"Восстановление обычного движения транспорта - после завершения ремонтных работ"
, - сообщает инфоцентр.