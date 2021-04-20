Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 21 Апреля 2021    12:18:34
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 20 » 10:02:26

В Житомире прорвало канализационную сеть: горожан предупреждают об осложнении движения на дорогах

Вчера, 10:11:26 1419 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире прорвало канализационную сеть: горожан предупреждают об осложнении движения на дорогах

 20 апреля в центре Житомира на перекрестке ул. Хлебной и ул. Ивана Франко произошел порыв канализационной сети. В связи с этим будет затруднено движение на прилегающих улицах.

Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал", которое уже работает над ликвидацией аварии.
 

"Вниманию жителей Житомира! В связи с проведением работ по ликвидации порыва на канализационной сети по адресу: перекресток ул. Хлебная/ул. Ивана Франко, будет затруднено движение транспорта по адресам: ул. Святослава Рихтера; ул. Дмитриевская; ул. Хлебная. Обращаемся к водителям с просьбой быть осторожными во время движения по этим улицам", - сообщает КП.


В Городском информационном центре "ЖЖ" сообщили, что из-за ремонта на ул. Хлебная, 1 общественный транспорт будет курсировать в объезд.

"Восстановление обычного движения транспорта - после завершения ремонтных работ", - сообщает инфоцентр.
Тэги: Житомир, водоканал, коллектор, авария
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus