Утром 18 мая в Житомире по улице Чудновской провалился канализационный коллектор. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
Как стало известно "Журналу Житомира
", провал произошел на перекрестке улиц Чудновская и Чумацкий шлях, недалеко от админздания водоканала.
В результате аварии затруднено движение транспорта в направлении Гидропарка. Водителей, которые едут в направлении Чуднова, просят двигаться по объездным путям.
До завершения ремонтных работ изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А: в объезд по улице Дмитрия Донцова, без заезда на улицу Чудновскую.
Также известно, что 18 мая КП "Житомирводоканал" проводит аварийно-восстановительные работы по таким адресам:
- пересечение ул. Чумацкий шлях/Ул. Радоновая;
- ул. Якова Зайко, 17;
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Ивана Мазепы до ул. Восточной);
- ул. Киевская, 92б.
Водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено сразу после выполнения работ.
В Житомире возле водоканала провалился асфальт: дыра образовалась из-за прорыва коллектора. ФОТО