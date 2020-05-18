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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 18 » 11:09:48

В Житомире возле водоканала провалился асфальт: дыра образовалась из-за прорыва коллектора. ФОТО

Вчера, 11:10:00 1209 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле водоканала провалился асфальт: дыра образовалась из-за прорыва коллектора. ФОТО

 Утром 18 мая в Житомире по улице Чудновской провалился канализационный коллектор. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

Как стало известно "Журналу Житомира", провал произошел на перекрестке улиц Чудновская и Чумацкий шлях, недалеко от админздания водоканала. 

В результате аварии затруднено движение транспорта в направлении Гидропарка. Водителей, которые едут в направлении Чуднова, просят двигаться по объездным путям.

До завершения ремонтных работ изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А: в объезд по улице Дмитрия Донцова, без заезда на улицу Чудновскую.



Также известно, что 18 мая КП "Житомирводоканал" проводит аварийно-восстановительные работы по таким адресам:
 
  • пересечение ул. Чумацкий шлях/Ул. Радоновая;
  • ул. Якова Зайко, 17;
  • ул. Михаила Грушевского (от ул. Ивана Мазепы до ул. Восточной);
  • ул. Киевская, 92б.

Водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено сразу после выполнения работ.
Тэги: коллектор, водоканал, авария, Житомир
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