В центре Житомира прорвало канализационный коллектор, на дороге образовалась огромная яма

В Житомире по улице Фещенко-Чоповского произошел прорыв канализационного коллектора. Вода размыла землю под дорожным покрытием и образовалась огромная яма.
В связи с аварией на улице приостановлено движение транспорта. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
"Уважаемые житомиряне, в связи с масштабной аварией на участке канализационного коллектора d 1000 мм 8 октября приостановлено движение транспорта по ул. Фещенко-Чоповского (от водонапорной башни до Старого Бульвара)", - говорится в сообщении.
Бригады водоканала уже сегодня начнут ликвидировать последствия провала.
Также сегодня в Житомире проводят аварийно-восстановительные работы по адресам:
- ул. Михаила Грушевского, 91;
- пр-кт Независимости, 100;
- ул. Домбровского, 3;
- ул. Леха Качиньского, 2-4;
- пер. Бумажный, 9;
- пр-зд Институтский, 12.