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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 8 » 10:51:15

В центре Житомира прорвало канализационный коллектор, на дороге образовалась огромная яма

Сегодня, 11:24:15 1039 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира прорвало канализационный коллектор, на дороге образовалась огромная яма

 В Житомире по улице Фещенко-Чоповского произошел прорыв канализационного коллектора. Вода размыла землю под дорожным покрытием и образовалась огромная яма.

В связи с аварией на улице приостановлено движение транспорта. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"Уважаемые житомиряне, в связи с масштабной аварией на участке канализационного коллектора d 1000 мм 8 октября приостановлено движение транспорта по ул. Фещенко-Чоповского (от водонапорной башни до Старого Бульвара)", - говорится в сообщении.


Бригады водоканала уже сегодня начнут ликвидировать последствия провала.

Также сегодня в Житомире проводят аварийно-восстановительные работы по адресам:
 
  • ул. Михаила Грушевского, 91;
  • пр-кт Независимости, 100;
  • ул. Домбровского, 3;
  • ул. Леха Качиньского, 2-4;
  • пер. Бумажный, 9;
  • пр-зд Институтский, 12.


Тэги: Яма, водоканал, авария, коллектор, Житомир
Комментариев: 5
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:33:50, Сегодня [Материал]
+2

Диверсія Євдокимова?
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 11:44:47, Сегодня [Материал]
+4

Новэ провалля! Срочно археологов туда!:)))
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:05:22, Сегодня [Материал]
+2

Провалля на Східній відпочиває. У нас хоч дно було видно
master_zr
4 master (master_zr)   • 13:40:23, Сегодня [Материал]
-1

провалля ім. Сухомлина )))))
HOUSE
5 Sergey (HOUSE)   • 13:51:25, Сегодня [Материал]
0

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