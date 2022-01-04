Из-за аварии на коллекторе ограничат движение троллейбусов в один районов Житомира. ФОТО

"С 9:00 до 14:00 (3 января - ред.) работники водоканала проводили подготовительные работы для ликвидации последствий аварии, которые были затруднены пролеганием других инженерных коммуникаций: газового трубопровода, линий связи и водопроводной сети.



В результате повреждения газовой сети, не нанесенной на схему коммуникаций АО "Житомиргаз", на время проведения работ по устранению утечек газа было приостановлено проведение раскопок. В 20:00 работники водоканала возобновили земляные работы и работали до 4:00 утра", - сообщили в КП "Житомирводоканал".