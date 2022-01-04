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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 4 » 10:19:39

Из-за аварии на коллекторе ограничат движение троллейбусов в один районов Житомира. ФОТО

Вчера, 10:19:33 1090 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за аварии на коллекторе ограничат движение троллейбусов в один районов Житомира. ФОТО

 3 января вышел из строя напорный коллектор КНС "Короленко". На участке трубопровода, пролегающего на перекрестке ул. Победы – ул. Домбровского, образовалась трещина.

Для проведения аварийно-восстановительных работ сегодня 4 января будет ограничено движение электротранспорта по улице Победы в район Богунии. Об этом сообщает КП "Житомирводоканал".
 

"С 9:00 до 14:00 (3 января - ред.) работники водоканала проводили подготовительные работы для ликвидации последствий аварии, которые были затруднены пролеганием других инженерных коммуникаций: газового трубопровода, линий связи и водопроводной сети.

В результате повреждения газовой сети, не нанесенной на схему коммуникаций АО "Житомиргаз", на время проведения работ по устранению утечек газа было приостановлено проведение раскопок. В 20:00 работники водоканала возобновили земляные работы и работали до 4:00 утра", - сообщили в КП "Житомирводоканал".


В настоящее время на смену заступила вторая бригада, которая должна восстановить целостность канализационного коллектора.





Фото: водоканал
Тэги: Житомир, коллектор, авария, водоканал
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 01:24:23, Сегодня [Материал]

В этом месте прорывает не впервой. Более того, до того как тут укатывали новый асфальт по всей улице, довольно долго водоканал менял колодцы и т.п. Почему не сделать все сразу правильно, а не вечно в одних и тех же местах делать эти раскопки?
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