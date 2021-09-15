Завдяки депутату від «Нашого краю» в гімназії на Житомирщині замінили освітлення

В одному з класів Романівської гімназії у Житомирській області замінили світильники. Проєкт змогли реалізувати завдяки депутату Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігорю Ходаку.
Завдяки меценату Ігорю Ходаку у Романівській гімназії замінили освітлення однієї класної кімнати. Батьківський комітет учнів 4-Б класу звернувся до Ігоря Євгеновича за фінансовою допомогою. Старі світильники не давали якісного освітлення і дітям було незручно працювати. Відтепер клас оснащений новими лампами, які й забезпечать якісну роботу учнів без шкоди для здоров’я.
Якісне освітлення у шкільних кабінетах – це запорука здоров’я учнів. Не усі навчальні заклади можуть осилити фінансові витрати на оновлення світильників у класах. Це затратний процес, оскільки вимагає заміни великої кількості елементів.
Батьківський комітет 4-Б класу Романівської гімназії щиро вдячний Ігорю Ходаку за відкритість і бажання допомогти, тим більше, що отримати навіть мізерні суми з бюджетів або ж у інших політиків дуже непросто.
Ігор Євгенович не залишає жодне звернення без уваги, реагує, шукає можливості для позитивного вирішення. Так, заміна освітлення може й не великий проєкт, але ж його ніхто окрім Ігоря Ходака не реалізував. Добрі справи не міряються масштабністю, важливість їх має більшу ціну.