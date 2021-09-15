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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Сентябрь » 15 » 14:14:58

Завдяки депутату від «Нашого краю» в гімназії на Житомирщині замінили освітлення   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 14:14:58 289 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завдяки депутату від «Нашого краю» в гімназії на Житомирщині замінили освітлення

 В одному з класів Романівської гімназії у Житомирській області замінили світильники. Проєкт змогли реалізувати завдяки депутату Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігорю Ходаку.
 
Завдяки меценату Ігорю Ходаку у Романівській гімназії замінили освітлення однієї класної кімнати. Батьківський комітет учнів 4-Б класу звернувся до Ігоря Євгеновича за фінансовою допомогою. Старі світильники не давали якісного освітлення і дітям було незручно працювати. Відтепер клас оснащений новими лампами, які й забезпечать якісну роботу учнів без шкоди для здоров’я.

Якісне освітлення у шкільних кабінетах – це запорука здоров’я учнів. Не усі навчальні заклади можуть осилити фінансові витрати на оновлення світильників у класах. Це затратний процес, оскільки вимагає заміни великої кількості елементів.

Батьківський комітет 4-Б класу Романівської гімназії щиро вдячний Ігорю Ходаку за відкритість і бажання допомогти, тим більше, що отримати навіть мізерні суми з бюджетів або ж у інших політиків дуже непросто.

Ігор Євгенович не залишає жодне звернення без уваги, реагує, шукає можливості для позитивного вирішення. Так, заміна освітлення може й не великий проєкт, але ж його ніхто окрім Ігоря Ходака не реалізував. Добрі справи не міряються масштабністю, важливість їх має більшу ціну.
Тэги: Наш край
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