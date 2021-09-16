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Водоканал предупреждает об ограничении водоснабжения в разных районах Житомира

Сегодня, 08:39:48 3235 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал предупреждает об ограничении водоснабжения в разных районах Житомира

 Сегодня после 23:00 и днем ​​17 сентября из-за проведения работ на магистральном водопроводе в некоторых районах Житомира ожидается снижение давления подачи воды или полное прекращение водоснабжения. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".
 

"В рамках реализации проекта "Развитие городской инфраструктуры-2" подрядной организацией "КСМ-ГРУП" запланированы работы по монтажу запорной арматуры в камере дюкера на магистральном водопроводе в районе Каменного спуска. Это шестой дюкерный переход, который будет реконструирован при содействии Всемирного банка. Работы будут выполняться с 23:00 16 сентября по 14:00 17 сентября", - информирует водоканал.


Возможно прекращение водоснабжения по следующим адресам:
  • Новый бульвар, 5;
  • Старый бульвар, 14;
  • ул. Святослава Рихтера, 26;
  • ул. Трипольская, 13;
  • ул. Параджанова, 4;
  • просп. Независимости, 13;
  • ул. Большая Бердичевская, 64;
  • ул. Хлебная, 43;
  • ул. Героев Пожарных, 125 а, б, в;
  • ул. Домбровского, 38;
  • пер. Сикорского, 4;
  • ул. Королева, 132;
  • ул. Малая Бердичевская, 25;
  • ул. Лермонтовская, 20;
  • ул. Леси Украинки, 2, 50, 52;
  • ул. Льва Толстого, 30;
  • ул. Небесной Сотни, 30;
  • площадь Короленко, 4;
  • ул. Победы, 48, 53;
  • ул. Грушевского, 62, 78, 80;
  • ул. Индустриальная, 4, 10;
  • ул. Семьи Гамченко, 31/46;
  • ул. Вильский шлях, 30;
  • ул. Связистов, 7;
  • ул. Домбровского, 6, 16 а, 4, 26, 28, 30;
  • ул. Театральная, 10/13;
  • Киевское шоссе, 131;
  • просп. Мира, 6 - 10, 19;
  • ул. Николая Сциборского, 6 а.

Житомирян, проживающих по указанным адресам и жителей микрорайона Малеванка призывают сделать необходимый запас воды.

Тэги: водоканал, Ремонт, Житомир
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