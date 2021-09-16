Водоканал предупреждает об ограничении водоснабжения в разных районах Житомира

"В рамках реализации проекта "Развитие городской инфраструктуры-2" подрядной организацией "КСМ-ГРУП" запланированы работы по монтажу запорной арматуры в камере дюкера на магистральном водопроводе в районе Каменного спуска. Это шестой дюкерный переход, который будет реконструирован при содействии Всемирного банка. Работы будут выполняться с 23:00 16 сентября по 14:00 17 сентября", - информирует водоканал.