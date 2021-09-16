Водоканал предупреждает об ограничении водоснабжения в разных районах Житомира

Сегодня после 23:00 и днем 17 сентября из-за проведения работ на магистральном водопроводе в некоторых районах Житомира ожидается снижение давления подачи воды или полное прекращение водоснабжения. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал
".
"В рамках реализации проекта "Развитие городской инфраструктуры-2" подрядной организацией "КСМ-ГРУП" запланированы работы по монтажу запорной арматуры в камере дюкера на магистральном водопроводе в районе Каменного спуска. Это шестой дюкерный переход, который будет реконструирован при содействии Всемирного банка. Работы будут выполняться с 23:00 16 сентября по 14:00 17 сентября", - информирует водоканал.
Возможно прекращение водоснабжения по следующим адресам:
- Новый бульвар, 5;
- Старый бульвар, 14;
- ул. Святослава Рихтера, 26;
- ул. Трипольская, 13;
- ул. Параджанова, 4;
- просп. Независимости, 13;
- ул. Большая Бердичевская, 64;
- ул. Хлебная, 43;
- ул. Героев Пожарных, 125 а, б, в;
- ул. Домбровского, 38;
- пер. Сикорского, 4;
- ул. Королева, 132;
- ул. Малая Бердичевская, 25;
- ул. Лермонтовская, 20;
- ул. Леси Украинки, 2, 50, 52;
- ул. Льва Толстого, 30;
- ул. Небесной Сотни, 30;
- площадь Короленко, 4;
- ул. Победы, 48, 53;
- ул. Грушевского, 62, 78, 80;
- ул. Индустриальная, 4, 10;
- ул. Семьи Гамченко, 31/46;
- ул. Вильский шлях, 30;
- ул. Связистов, 7;
- ул. Домбровского, 6, 16 а, 4, 26, 28, 30;
- ул. Театральная, 10/13;
- Киевское шоссе, 131;
- просп. Мира, 6 - 10, 19;
- ул. Николая Сциборского, 6 а.
Житомирян, проживающих по указанным адресам и жителей микрорайона Малеванка призывают сделать необходимый запас воды.