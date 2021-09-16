На одном из кладбищ Житомира начали проводить экскурсии. ВИДЕО

"Наша цель - познакомить людей с еще одним важным, уникальным объектом, который есть в Житомире. Это лютеранское кладбище, единственное сохранившееся в Украине. Пусть оно и не большое, но оно имеет особый статус, как исторический памятник и таким образом мы уже обязаны заботиться о нем", - сказал Геннадий Махорин.