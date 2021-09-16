Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16 Сентября 2021    23:44:18
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 16 » 15:40:17

На одном из кладбищ Житомира начали проводить экскурсии. ВИДЕО

Сегодня, 15:40:05 1183 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На одном из кладбищ Житомира начали проводить экскурсии. ВИДЕО

 Лютеранское кладбище, которое находится в Житомире на улице Короленко - единственное сохранившееся в стране. Территорию кладбища привели в порядок для проведения краеведческих экскурсий.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на краеведа Геннадия Махорина.
 

"Наша цель - познакомить людей с еще одним важным, уникальным объектом, который есть в Житомире. Это лютеранское кладбище, единственное сохранившееся в Украине. Пусть оно и не большое, но оно имеет особый статус, как исторический памятник и таким образом мы уже обязаны заботиться о нем", - сказал Геннадий Махорин.


Житомирский спецкомбинат самостоятельно подготовил лютеранском кладбище к проведению на его территории экскурсий.

Фото: Суспільне
 

"Мы выкосили траву и подняли памятники. Все памятники, которые здесь были повержены. Наше предприятие подняло 25 этих памятников. Я считаю, что в настоящее время, в пределах того, что мы имеем, кладбище готово к проведения экскурсий", - говорит заместитель директора спецкомбината Людмила Бондарчук.


Напомним, лютеранское кладбище в 2020 году внесли в перечень объектов культурного наследия. Там похоронены известные люди, такие как: бабушка Святослава Рихтера - Елизавета фон Рейнке, известный в мире коллекционер и меценат барон Шодуар, талантливый врач Генрих Натт.
Тэги: экскурсия, кладбище, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus