На одном из кладбищ Житомира начали проводить экскурсии. ВИДЕО

Лютеранское кладбище, которое находится в Житомире на улице Короленко - единственное сохранившееся в стране. Территорию кладбища привели в порядок для проведения краеведческих экскурсий.
Об этом сообщает "Суспільне
" со ссылкой на краеведа Геннадия Махорина.
"Наша цель - познакомить людей с еще одним важным, уникальным объектом, который есть в Житомире. Это лютеранское кладбище, единственное сохранившееся в Украине. Пусть оно и не большое, но оно имеет особый статус, как исторический памятник и таким образом мы уже обязаны заботиться о нем", - сказал Геннадий Махорин.
Житомирский спецкомбинат самостоятельно подготовил лютеранском кладбище к проведению на его территории экскурсий.
Фото: Суспільне
"Мы выкосили траву и подняли памятники. Все памятники, которые здесь были повержены. Наше предприятие подняло 25 этих памятников. Я считаю, что в настоящее время, в пределах того, что мы имеем, кладбище готово к проведения экскурсий", - говорит заместитель директора спецкомбината Людмила Бондарчук.
Напомним, лютеранское кладбище в 2020 году внесли в перечень объектов культурного наследия
. Там похоронены известные люди, такие как: бабушка Святослава Рихтера - Елизавета фон Рейнке, известный в мире коллекционер и меценат барон Шодуар, талантливый врач Генрих Натт.