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В житомирском мединституте неизвестные распылили газ: из здания эвакуировали людей

Сегодня, 11:53:42 345 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском мединституте неизвестные распылили газ: из здания эвакуировали людей

 Утром 17 сентября возле Житомирского медицинского института были замечены три автомобиля скорой помощи. Позже стало известно, что в учебном заведении распылили газовый баллончик.

В результате происшествия из помещения института проводилась эвакуация людей, сообщает Житомир инфо со ссылкой на патрульную полицию.

«Около 10:00 поступило сообщение о том, что на улице Большой Бердичевской в ​​помещении распылили неизвестное вещество. На место происшествия были вызваны и спасатели. Проводилась эвакуация», - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.

Студенты института рассказали, что пострадала одна девушка. Всех, кто был в институте, эвакуировали и отменили занятия, а общежития проверили правоохранители.

В 11:30 в патрульной полиции сообщили, что медики скорой помощи госпитализировали двух человек.
Тэги: медицинский институт, газ, эвакуация
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