В житомирском мединституте неизвестные распылили газ: из здания эвакуировали людей

Утром 17 сентября возле Житомирского медицинского института были замечены три автомобиля скорой помощи. Позже стало известно, что в учебном заведении распылили газовый баллончик.
В результате происшествия из помещения института проводилась эвакуация людей, сообщает Житомир инфо
со ссылкой на патрульную полицию.
«Около 10:00 поступило сообщение о том, что на улице Большой Бердичевской в помещении распылили неизвестное вещество. На место происшествия были вызваны и спасатели. Проводилась эвакуация»
, - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.
Студенты института рассказали, что пострадала одна девушка. Всех, кто был в институте, эвакуировали и отменили занятия, а общежития проверили правоохранители.
В 11:30 в патрульной полиции сообщили, что медики скорой помощи госпитализировали двух человек.