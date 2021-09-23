Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 23 Сентября 2021    18:59:46
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 23 » 12:10:50

Девять житомирских семей получат 13 млн грн на приобретение жилья

Сегодня, 12:10:50 933 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Девять житомирских семей получат 13 млн грн на приобретение жилья

 Житомир получил субвенцию из государственного бюджета в размере 13 млн гривен для предоставления денежной компенсации на приобретение жилья для отдельных категорий граждан. 23 сентября решением Житомирского горсовета средства направили в местный бюджет.

По информации городского совета, денежную компенсацию получат:
 
  • 9 004 560 грн - шесть семей лиц с инвалидностью 1-2 группы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции;
  • 2 684 691 грн - две семьи лиц с инвалидностью 1-2 группы из числа участников боевых действий на территории других государств;
  • 1 328 900 грн - одна семья переселенца, который защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Средства будут зачислены на специальные счета получателей денежной компенсации. В свою очередь, наш департамент примет все меры для обеспечения выделения и выплаты денежной компенсации, будет предоставлять получателям консультации и практическую помощь», - говорит Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городского совета.
Тэги: субвенция, жилье, горсовет
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus