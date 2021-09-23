Девять житомирских семей получат 13 млн грн на приобретение жилья

Житомир получил субвенцию из государственного бюджета в размере 13 млн гривен для предоставления денежной компенсации на приобретение жилья для отдельных категорий граждан. 23 сентября решением Житомирского горсовета средства направили в местный бюджет.
По информации городского совета
, денежную компенсацию получат:
«Средства будут зачислены на специальные счета получателей денежной компенсации. В свою очередь, наш департамент примет все меры для обеспечения выделения и выплаты денежной компенсации, будет предоставлять получателям консультации и практическую помощь»
- 9 004 560 грн - шесть семей лиц с инвалидностью 1-2 группы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции;
- 2 684 691 грн - две семьи лиц с инвалидностью 1-2 группы из числа участников боевых действий на территории других государств;
- 1 328 900 грн - одна семья переселенца, который защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
, - говорит Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городского совета.