Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 28 Сентября 2021    01:51:43
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 27 » 15:05:31

В Житомире медики торговали бесплатными лекарствами для онкобольных

Вчера, 14:50:48 1131 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире медики торговали бесплатными лекарствами для онкобольных

 В Житомире правоохранители разоблачили схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных. Как сообщают в полиции, организовал "бизнес" заведующий одного из отделений больницы. К реализации преступной схемы он привлек своего коллегу.
 

"Предварительно, медики назначали препараты реальным больным, которые проходили противоопухолевую терапию, но они их не получали. Лекарство впоследствии по документам списывалось, а в реальности продавалось представителям частных аптечных сетей в нескольких областях Украины по значительно заниженным ценам", - пояснили в ГУ Нацполиции Житомирской области.


По имеющейся информации, такая схема действовала по крайней мере на протяжении полугода, ежемесячно обеспечивая доход ее организаторам в размере около полумиллиона гривен.

Следователи полиции с участием сотрудников СБУ и под процессуальным руководством областной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков.

"Из автомобиля одного из участников преступной схемы были изъяты наличные на полмиллиона гривен и очередную партию лекарств (50 упаковок стоимостного противоопухолевого препарата)", - добавили правоохранители.

Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Законодательством за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Фото: полиция
Тэги: онкобольные, лекарства, Житомир, медики
Новости партнеров
Комментариев: 4
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 16:12:15, Вчера [Материал]

та невже! в онкодиспансері ліками торгував заввідділення хіміотерапії, родич відомого медичного бонзи, просто у кабінеті. Не дай Боже, щоб хтось у той кабінет заходив, але хто заходив, той був вражений розкішною обстановкою на тлі тогочасного обдертого диспенсера. Його взяли?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:39, Вчера [Материал]

Почему директору Водоканала Никитину не предьявляют обвинение в отравлении речки Тетерев и массовом отравлении Житомирян воду мы пъём с этой речки. Которые потом попадают в онкободьницы?
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:34:43, Вчера [Материал]

Коцюбко, зачем ты из речки воду пьешь? Козлёночком станешь.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:48:31, Вчера [Материал]

Потвори! Люди беруть кредити, влазять у борги, продають все що можна, щоб боротися з онкологією, а вони на цьому наживаються - хіба то лікарі??! Навряд чи за це когось по справжньому покарають - знайдуть цапа-відбувайла, а ті хто "знімав вершки" якусь там догану отримають.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus