В Житомире медики торговали бесплатными лекарствами для онкобольных

В Житомире правоохранители разоблачили схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных. Как сообщают в полиции
, организовал "бизнес" заведующий одного из отделений больницы. К реализации преступной схемы он привлек своего коллегу.
"Предварительно, медики назначали препараты реальным больным, которые проходили противоопухолевую терапию, но они их не получали. Лекарство впоследствии по документам списывалось, а в реальности продавалось представителям частных аптечных сетей в нескольких областях Украины по значительно заниженным ценам", - пояснили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
По имеющейся информации, такая схема действовала по крайней мере на протяжении полугода, ежемесячно обеспечивая доход ее организаторам в размере около полумиллиона гривен.
Следователи полиции с участием сотрудников СБУ и под процессуальным руководством областной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков.
"Из автомобиля одного из участников преступной схемы были изъяты наличные на полмиллиона гривен и очередную партию лекарств (50 упаковок стоимостного противоопухолевого препарата)",
- добавили правоохранители.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Законодательством за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Фото: полиция