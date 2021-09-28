Он схватился за вилы, а она – за лопату: ссора на Житомирщине едва не закончилась убийством

"59-летняя местная жительница вместе с односельчанином сначала обедали в ее доме, употребляя спиртное, а потом вышли на улицу. К ним подошел еще один сосед, с которым женщина имела неприязненные отношения. Между ними внезапно возникла очередная ссора, а затем и драка, во время которой 68-летний мужчина схватился за вилы, а она - за лопату", - информирует полиция Житомирщины.