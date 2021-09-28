Он схватился за вилы, а она – за лопату: ссора на Житомирщине едва не закончилась убийством

68-летний мужчина попал в реанимацию после конфликта с соседкой. События разворачивались 26 сентября в селе Андреевка Житомирского района. Известно, что участники ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения.
"59-летняя местная жительница вместе с односельчанином сначала обедали в ее доме, употребляя спиртное, а потом вышли на улицу. К ним подошел еще один сосед, с которым женщина имела неприязненные отношения. Между ними внезапно возникла очередная ссора, а затем и драка, во время которой 68-летний мужчина схватился за вилы, а она - за лопату", - информирует полиция Житомирщины.
Фото: полиция
В результате конфликта у мужчины диагностированы множественные рубленые и рваные раны головы. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
"Женщина после приезда полицейских закрылась в собственном доме и категорически отказывалась от общения. Во время дальнейшего обыска ее дома была изъята одежда со следами крови, которую она пыталась скрыть, и сельскохозяйственный инвентарь"
, - добавили правоохранители.
Следователи квалифицировали событие по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установка всех обстоятельств.