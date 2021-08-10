На Житомирщине мужчина жестоко избил собутыльника: не приходя в сознание он умер

В Житомирской области конфликт между двумя мужчинами после совместного застолья завершился смертью одного из них. События разворачивались с. Малая Чернявка Вчерайшенской громады, сообщает полиция Житомирщины.
"8 августа утром в полицию от медиков поступило сообщение об экстренной госпитализации с улицы села без сознания неизвестного мужчины. В ходе первоочередных мероприятий полицейские установили личность госпитализированного. Им оказался 31-летний житель этого же населенного пункта, а нашел его в бессознательном состоянии односельчанин, который утром гнал скот на выпас", - информируют правоохранители.
В дальнейшем полицейские выяснили, что накануне вечером компания из нескольких мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между двумя из них возник внезапный конфликт якобы из-за телефона. 28-летний мужчина, отстаивая свою позицию в споре, нанес другому несколько ударов, от чего тот упал, потеряв сознание.
Компания оставила травмированного лежать на земле и разошлась по домам, поскольку было уже за полночь. Мужчина, не приходя в сознание, на следующий день скончался в больнице.
"Его оппоненту следователи объявили о подозрении в совершении этого деяния. Решается вопрос о мере пресечения", - сообщил начальник Бердичевского районного отдела полиции Олег Мельничук.
Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.