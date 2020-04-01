Пьяные разборки на Житомирщине: агрессивный мужчина избил двух полисменов

В Житомирской области агрессивный пьяный мужчина на улице избил полицейского, а затем при задержании нанес телесные повреждения еще одному правоохранителю. Происшествие имело место в поселке Попельня.
"Вечером на одной из улиц райцентра к работникам полиции, которые несли службу по обеспечению правопорядка, подошел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Во время высказывания личной неприязни правоохранителям он пустил в ход кулаки, ударив одного из них по лицу"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области.
Полицейские надели на агрессивного мужчину наручники и доставили его в медицинское учреждение, где предложили пройти обследование на состояние опьянения.
"Задержанный продолжал проявлять агрессию к окружающим и во время того, как один из полицейских ослаблял на его руках наручники, ударил его головой в лицо", - говорят в полиции.
Обоим пострадавшим в результате происшествия полицейским понадобилась медицинская помощь.
31 марта по согласованию с прокуратурой фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступлений в отношении двух полицейских. Расследование уголовных производств продолжается. По действующему законодательству мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
И было бы абсолютно справедливо.
я б тоже морды бил и брыкался , если б меня в больничку к коронавирусным тащили на какое-то "освидетельствование"
ещё и в наручниках....