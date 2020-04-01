Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 02.04.2020    08:07:11
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 1 » 12:57:07

Пьяные разборки на Житомирщине: агрессивный мужчина избил двух полисменов

Вчера, 13:19:07 2422 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пьяные разборки на Житомирщине: агрессивный мужчина избил двух полисменов

 В Житомирской области агрессивный пьяный мужчина на улице избил полицейского, а затем при задержании нанес телесные повреждения еще одному правоохранителю. Происшествие имело место в поселке Попельня.

"Вечером на одной из улиц райцентра к работникам полиции, которые несли службу по обеспечению правопорядка, подошел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Во время высказывания личной неприязни правоохранителям он пустил в ход кулаки, ударив одного из них по лицу", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области.

Полицейские надели на агрессивного мужчину наручники и доставили его в медицинское учреждение, где предложили пройти обследование на состояние опьянения.
 

"Задержанный продолжал проявлять агрессию к окружающим и во время того, как один из полицейских ослаблял на его руках наручники, ударил его головой в лицо", - говорят в полиции.


Обоим пострадавшим в результате происшествия полицейским понадобилась медицинская помощь.

31 марта по согласованию с прокуратурой фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступлений в отношении двух полицейских. Расследование уголовных производств продолжается. По действующему законодательству мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Тэги: драка, Житомирщина, полиция, мужчина
Комментариев: 6
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:41:33, Вчера [Материал]
-3

а со сколько промилле нельзя идти домой ? когда считаешься что ты пьяный и тебя может полиция забрать ? просто интересно.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:50:46, Вчера [Материал]
+4

В Америке бы уже был немного неживой.
И было бы абсолютно справедливо.
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:40:16, Вчера [Материал]
+1

да я не спорю что он не прав, мне просто интересно... вот допустим я выпил 1литр пива и иду домой... ко мне подходит "полиция" и говорит от тебя пахнит ты бухой, вот какая норма что бы на улице тебя забрали ? и там штраф и х.з. сколько промилль
den2016
3 Деня (den2016)   • 14:38:06, Вчера [Материал]
+3

Вот это полиция)))) Себя защитить не могут, что тут говорить...
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 14:47:24, Вчера [Материал]
+5

Полицию у нас давно и целенаправленно уничтожили. Вместо них теперь запуганные мальчики (и девочки) для битья - это их прямая должностная функция))))))
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 15:10:36, Вчера [Материал]
0

ну не знаю
я б тоже морды бил и брыкался , если б меня в больничку к коронавирусным тащили на какое-то "освидетельствование"
ещё и в наручниках....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus