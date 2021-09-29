Житомиряне теперь могут отправить документы в ЦНАП через приложение «Дія»

"Чтобы отправить копию документа на почту органов социальной защиты, необходимо с помощью мобильного приложения "Дія" отсканировать QR-код, который находится на столе у ​​специалистов, а потом на своем телефоне в "Дія" подтвердить передачу копии документа. Эти QR-коды разработаны индивидуально и включают в себя электронный адрес специалиста того подразделения, куда должен поступить документ. Специалист его получил и распечатывает", - рассказывает Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городского совета.