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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 29 » 09:10:28

Житомиряне теперь могут отправить документы в ЦНАП через приложение «Дія»

Сегодня, 09:10:28 589 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне теперь могут отправить документы в ЦНАП через приложение «Дія»

 В Житомире в сфере предоставления социальных услуг внедрен сервис "Дія.QR". Отныне бумажные копии документов не являются обязательными для получения услуг у специалистов департамента соцполитики.

У житомирян появилась возможность электронной подачи документов с помощью приложения "Дія", а отправлять их можно, просканировав QR-код. Наклейки с QR-кодами размещены на столах специалистов департамента.
 

"Чтобы отправить копию документа на почту органов социальной защиты, необходимо с помощью мобильного приложения "Дія" отсканировать QR-код, который находится на столе у ​​специалистов, а потом на своем телефоне в "Дія" подтвердить передачу копии документа. Эти QR-коды разработаны индивидуально и включают в себя электронный адрес специалиста того подразделения, куда должен поступить документ. Специалист его получил и распечатывает", - рассказывает Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городского совета.




На сегодня житомиряне с помощью QR-кода могут передать 4 документа: ID-паспорт, идентификационный код, справку ВПО и свидетельство о рождении ребенка.

"Это удобно для посетителей, которым не нужно носить бумаги с риском где-то их забыть. А для специалистов департамента новая возможность помогает оптимизировать и автоматизировать работу, поскольку не тратится время на снятие копий с оригиналов", - объясняют в горсовете.

В департаменте говорят, что чаще всего QR-кодами пользуются люди для получения услуги "Муниципальная няня", помощи при рождении и льгот. Меньше - для получения субсидий.
Тэги: Житомир, документы, QR-код
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