В Житомире на Полевой мальчик попал под колеса микроавтобуса. ФОТО

«Все произошло около 18:30, я собиралась переходить дорогу по ул. Витрука. Услышала сигнал автомобиля, повернула голову и увидела, как на ул. Огиенко стоит бус, у машины лежит мальчик, а его правая рука - под машиной в районе заднего колеса. Через мгновение мальчик встал, держась за руку. К месту происшествия сбежались люди, мальчик кричал, что с ним все в порядке, просил не вызывать "скорую", не звонить родителям. Видно, что ребенок находился в стрессе, сильно плакал, кричал. Невозможно было понять: это от страха, или от боли. Мы все-таки позвонили в 103, врачи приехали менее чем за 10 мин., а вслед за ними - полиция», - рассказала житомирянка Оксана.