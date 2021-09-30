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В Житомире на Полевой мальчик попал под колеса микроавтобуса. ФОТО

Сегодня, 09:56:02 952 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на Полевой мальчик попал под колеса микроавтобуса. ФОТО

 Вечером 29 сентября на Полевой в Житомире автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло около 18:30 на ул. Огиенко.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на очевидца происшествия.
 

«Все произошло около 18:30, я собиралась переходить дорогу по ул. Витрука. Услышала сигнал автомобиля, повернула голову и увидела, как на ул. Огиенко стоит бус, у машины лежит мальчик, а его правая рука - под машиной в районе заднего колеса. Через мгновение мальчик встал, держась за руку. К месту происшествия сбежались люди, мальчик кричал, что с ним все в порядке, просил не вызывать "скорую", не звонить родителям. Видно, что ребенок находился в стрессе, сильно плакал, кричал. Невозможно было понять: это от страха, или от боли. Мы все-таки позвонили в 103, врачи приехали менее чем за 10 мин., а вслед за ними - полиция», - рассказала житомирянка Оксана.


Она также добавила: пока стояла «скорая», водитель пошел искать людей, которые могут знать мальчика, потому что сам он отказывался говорить контакты родителей. По словам очевидца, мальчику на вид лет 12.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию о ДТП с пострадавшим, однако по состоянию на 10:00 подробностей относительно аварии нет.



Фото от очевидца аварии
Тэги: дтп, Житомир
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