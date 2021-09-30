Архитектор показал, как разрушенный дворец Терещенко выглядел 100 лет назад. ФОТО

Житомирский архитектор Максим Гордийчук воспроизвел по архивным фотографиям вид имения Терещенко в селе Дениши.
Рендеры дворца он опубликовал
на своей странице в соцсети. По словам мужчины, модель была создана в свободное от работы время.
"Я сам родом из этих краев и как архитектору мне всегда было больно осознавать, что мы потеряли такую жемчужину. Поэтому в свободное от работы время решил дать вторую жизнь этому памятнику в трехмерном пространстве. В этом мне помогли архивные фото и отдел культуры и туризма Тетеревской ОТГ", - отметил Максим Гордийчук.
Дворец Терещенко
Проект дворца разрабатывал известный архитектор Павел Иванович Голландский, заказы на который он получил осенью 1910 года. Здание было симметричным, двухэтажным, построенным в стиле итальянского ренессанса, насчитывало 40 комнат и трехэтажные башни. Для отделки здания использовался светлый цемент из Италии.
После завершения строительства в 1913 году дворец использовался как загородный дом. Дворец был разграблен после Октябрьского переворота и постепенно уничтожен, а его кирпичи использовалась на строительстве сельских домов.
Сегодня дворец в руинах. Частично сохранилась башня, с элементами винтовой лестницы, спуском в подземелье, часть западной стены и небольшие лестницы, внутренние стены полностью уничтожены, восточная и северная стороны не сохранились.
На днях на интернет-порталах появились объявления о продаже дворца Терещенко
в селе Дениши.