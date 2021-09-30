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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 30 » 13:08:25

Архитектор показал, как разрушенный дворец Терещенко выглядел 100 лет назад. ФОТО

Сегодня, 13:08:25 966 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Архитектор показал, как разрушенный дворец Терещенко выглядел 100 лет назад. ФОТО

 Житомирский архитектор Максим Гордийчук воспроизвел по архивным фотографиям вид имения Терещенко в селе Дениши.

Рендеры дворца он опубликовал на своей странице в соцсети. По словам мужчины, модель была создана в свободное от работы время.
 

"Я сам родом из этих краев и как архитектору мне всегда было больно осознавать, что мы потеряли такую ​​жемчужину. Поэтому в свободное от работы время решил дать вторую жизнь этому памятнику в трехмерном пространстве. В этом мне помогли архивные фото и отдел культуры и туризма Тетеревской ОТГ", - отметил Максим Гордийчук.














 

Дворец Терещенко


Проект дворца разрабатывал известный архитектор Павел Иванович Голландский, заказы на который он получил осенью 1910 года. Здание было симметричным, двухэтажным, построенным в стиле итальянского ренессанса, насчитывало 40 комнат и трехэтажные башни. Для отделки здания использовался светлый цемент из Италии.

После завершения строительства в 1913 году дворец использовался как загородный дом. Дворец был разграблен после Октябрьского переворота и постепенно уничтожен, а его кирпичи использовалась на строительстве сельских домов.

Сегодня дворец в руинах. Частично сохранилась башня, с элементами винтовой лестницы, спуском в подземелье, часть западной стены и небольшие лестницы, внутренние стены полностью уничтожены, восточная и северная стороны не сохранились.

На днях на интернет-порталах появились объявления о продаже дворца Терещенко в селе Дениши.
Тэги: Дворец, Проект, замок, Дениши, Терещенко, рендер
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