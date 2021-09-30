«Слуга Народу» ініціює розроблення туристичної стратегії Житомирщини. ВІДЕО

«Житомирщину потрібно перетворити на туристичну перлину України. Це цілком реально. Адже наш регіон – територія туристичних можливостей. Має багату історію, різноманітну культуру та величну природу», - підкреслив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.