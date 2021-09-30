«Слуга Народу» ініціює розроблення туристичної стратегії Житомирщини. ВІДЕО

Таке рішення було ухвалене під час виїзного засідання Політради обласної організації партії «Слуга Народу», що відбулася днями на території рекреації «Коростишівський каньйон».
До речі, місце для проведення наради було обрано невипадково. Цей туристичний магніт Житомирщини нещодавно отримав оновлену інфраструктуру завдяки зусиллям команди «Слуга Народу».
«Житомирщину потрібно перетворити на туристичну перлину України. Це цілком реально. Адже наш регіон – територія туристичних можливостей. Має багату історію, різноманітну культуру та величну природу», - підкреслив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
На території Житомирської області знаходяться понад 100 пам’ятників історії й архітектури, 27 парків і заказників і унікальний Поліський природний заповідник, десятки озер і каньйонів.
Усе це потенційно може привабити туристів. Але через недостатній розвиток інфраструктури (доріг, готелів, ресторанів тощо) та відсутності продуманої комплексної стратегії туристичний потенціал області не розкритий.
Для цього, щоб змінити ситуацію та перетворити Житомирщину на туристично привабливий регіон, необхідно докорінно переглянути стратегію розвитку туризму. Доцільно створити й ухвалити новий дієвий документ. Він повинен стати дорожньою мапою.
«Житомирщина має стати одним із найпопулярніших туристичних регіонів України. Причому не тільки для українців, а й для гостей з-за кордону.», - підкреслив Арсеній Пушкаренко.
Саме тому на Політраді було ухвалено рішення звернулися до Житомирської обласної ради та її голови Володимира Федоренко для перегляду й ухвалення нової дієвої стратегії розвитку туризму.
«Наша мета – розвиток туристичної Житомирщини. Щоб сюди їхали туристи і з України, і з інших країн. Тому нам потрібна нова комплексна стратегію розвитку туристичної Житомирщини. Потрібно розуміти як і куди ми будемо рухатися далі», - резюмувала народна депутатка України, голова Політради обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Тетяна Грищенко.