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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 4 » 13:50:42

В Житомире мужчина до смерти избил своего отца: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 13:50:42 601 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина до смерти избил своего отца: ему грозит до 10 лет тюрьмы

 Житомирянка сообщила в полицию о смерти своего 67-летнего мужа. Впоследствии выяснилось, что к гибели пенсионера причастен его 33-летний сын. Инцидент произошел ночью 2 октября в одной из квартир города. Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирщины.

"В полицию позвонила 65-летняя житомирянка с сообщением о смерти ее мужа. По указанному женщиной адресу выехали полицейские следственно-оперативной группы Житомирского районного управления. Во время общения заявительница рассказала, что за несколько часов до смерти в квартире возник конфликт между мужчиной и сыном. Женщина, пытаясь избежать ссоры, ушла к соседке, а вернувшись домой, нашла мужа на полу без признаков жизни", - информируют правоохранители.

По предварительному заключению экспертов, смерть пенсионера наступила в результате множественных переломов и повреждений внутренних органов.

По обоснованной подозрению в причастности к нанесению указанных травм полицейские задержали 33-летнего сына погибшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений насильственного характера.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Тэги: убийство, Житомир
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