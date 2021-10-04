В Житомире мужчина до смерти избил своего отца: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Житомирянка сообщила в полицию о смерти своего 67-летнего мужа. Впоследствии выяснилось, что к гибели пенсионера причастен его 33-летний сын. Инцидент произошел ночью 2 октября в одной из квартир города. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирщины.
"В полицию позвонила 65-летняя житомирянка с сообщением о смерти ее мужа. По указанному женщиной адресу выехали полицейские следственно-оперативной группы Житомирского районного управления. Во время общения заявительница рассказала, что за несколько часов до смерти в квартире возник конфликт между мужчиной и сыном. Женщина, пытаясь избежать ссоры, ушла к соседке, а вернувшись домой, нашла мужа на полу без признаков жизни"
, - информируют правоохранители.
По предварительному заключению экспертов, смерть пенсионера наступила в результате множественных переломов и повреждений внутренних органов.
По обоснованной подозрению в причастности к нанесению указанных травм полицейские задержали 33-летнего сына погибшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений насильственного характера.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.