Бунечко назначил себе еще одного заместителя

"С удовольствием представил нового заместителя председателя коллективу администрации! Следует отметить, что все мы хорошо знакомы с его профессиональными качествами, ведь уже не первый год сотрудничали с Юрием Николаевичем во время его работы на посту главы Коростышевской районной государственной администрации, а затем - главы большого объединенного Житомирского района. Вместе мы воплощали в жизнь главные реформы и способствовали реализации инициатив Президента Украины и правительственных программ", - отметил Бунечко.