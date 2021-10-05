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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Октябрь » 5 » 13:30:25

Бунечко назначил себе еще одного заместителя

Вчера, 13:30:25 589 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бунечко назначил себе еще одного заместителя

 Бывший председатель Житомирской и Коростышевской райгосадминистраций Юрий Денисовец занял должность заместителя председателя Житомирской ОГА.

О назначении сообщил глава облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"С удовольствием представил нового заместителя председателя коллективу администрации! Следует отметить, что все мы хорошо знакомы с его профессиональными качествами, ведь уже не первый год сотрудничали с Юрием Николаевичем во время его работы на посту главы Коростышевской районной государственной администрации, а затем - главы большого объединенного Житомирского района. Вместе мы воплощали в жизнь главные реформы и способствовали реализации инициатив Президента Украины и правительственных программ", - отметил Бунечко.


Фото: ОГА


Денисовец стал уже пятым заместителем председателя областной государственной администрации.

Напомним, Юрий Денисовец 28 сентября был уволен с должности главы Житомирской районной государственной администрации.
Тэги: ОГА, назначение, Заместитель
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