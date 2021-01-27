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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 27 » 09:07:49

Бывший СБУшник стал заместителем главы Житомирской ОГА

Сегодня, 09:27:49 525 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бывший СБУшник стал заместителем главы Житомирской ОГА

 Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко официально представил своего нового заместителя - Александра Федько.

Как сообщили в ОГА, Федько будет заниматься вопросами взаимодействия с правоохранительными органами.

Заместителю по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами председатель ОГА пожелал плодотворного и скоординированного сотрудничества в правовом поле.

"Спасибо за возможность работать и дальше в команде, но уже на другой должности. Я уверен, что мы сможем наладить механизмы плодотворного взаимодействия и развивать Житомирщину вместе", - сказал Александр Федько.

Согласно декларации за 2019 год, Александр Федько имеет в собственности две квартиры в Киеве. На должности в СБУ заработал 471 596 грн, держит наличными 50 000 долларов и 120 000 гривен. 

Справка. Федько Александр Александрович родился 21 июня 1986 в г. Киеве. В 2008 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины, в 2011 г. - Национальную академию внутренних дел. Специальность: "Правоведение". Квалификация: юрист. Трудовая деятельность: 07.2003-07.2008 - курсант Национальной академии Службы безопасности Украины, г. Киев; 07.2008-12.2019 - военная служба в органах Службы безопасности Украины на должностях лиц офицерского состава; 12.2019-01.2021 - советник председателя патронатной службы аппарата Житомирской областной государственной администрации; с 01.2021 - заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.
Тэги: ОГА, Заместитель
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