Бывший СБУшник стал заместителем главы Житомирской ОГА

Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко официально представил своего нового заместителя - Александра Федько.
Как сообщили в ОГА, Федько будет заниматься вопросами взаимодействия с правоохранительными органами.
Заместителю по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами председатель ОГА пожелал плодотворного и скоординированного сотрудничества в правовом поле.
"Спасибо за возможность работать и дальше в команде, но уже на другой должности. Я уверен, что мы сможем наладить механизмы плодотворного взаимодействия и развивать Житомирщину вместе"
, - сказал Александр Федько.
Согласно декларации
за 2019 год, Александр Федько имеет в собственности две квартиры в Киеве. На должности в СБУ заработал 471 596 грн, держит наличными 50 000 долларов и 120 000 гривен.
Справка
. Федько Александр Александрович
родился 21 июня 1986 в г. Киеве. В 2008 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины, в 2011 г. - Национальную академию внутренних дел. Специальность: "Правоведение". Квалификация: юрист. Трудовая деятельность: 07.2003-07.2008 - курсант Национальной академии Службы безопасности Украины, г. Киев; 07.2008-12.2019 - военная служба в органах Службы безопасности Украины на должностях лиц офицерского состава; 12.2019-01.2021 - советник председателя патронатной службы аппарата Житомирской областной государственной администрации; с 01.2021 - заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.