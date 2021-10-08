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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 8 » 08:58:33

Суд наказал мужчину из Житомира, который «готовил покушение» на Зеленского

Сегодня, 08:58:33 405 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд наказал мужчину из Житомира, который «готовил покушение» на Зеленского

 Суд вынес приговор уроженцу Житомира, который угрожал взрывом и покушением на президента Украины Владимира Зеленского. 

Об этом говорится на сайте Единого реестра судебных решений, передает "Фокус".

Согласно решению суда, мужчина отправится в тюрьму на три года и один месяц.

Примечательно, что о покушении на главу государства мужчина сообщал два раза. После первого ложного сообщения о минировании, которое поступило от него 20 июля 2020 года, мужчина получил два года тюрьмы с годом испытательного срока. 

Второй раз он уже рассказал о подготовке к нападению на Зеленского в конце того же года. В суде он заявил, что хотел обратить внимание правоохранителей на охрану "первого лица", а также на ситуацию в Украине.

Мужчина также отметил, что употребляет психоактивные вещества, в результате чего страдает психическими расстройствами. В то же время на момент совершения преступления, по мнению правоохранителей, он был вменяемым.
Тэги: суд, Зеленский, приговор, взрыв
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