Суд наказал мужчину из Житомира, который «готовил покушение» на Зеленского

Суд вынес приговор уроженцу Житомира, который угрожал взрывом и покушением на президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом говорится на сайте
Единого реестра судебных решений, передает "Фокус
".
Согласно решению суда, мужчина отправится в тюрьму на три года и один месяц.
Примечательно, что о покушении на главу государства мужчина сообщал два раза. После первого ложного сообщения о минировании, которое поступило от него 20 июля 2020 года, мужчина получил два года тюрьмы с годом испытательного срока.
Второй раз он уже рассказал о подготовке к нападению на Зеленского в конце того же года. В суде он заявил, что хотел обратить внимание правоохранителей на охрану "первого лица", а также на ситуацию в Украине.
Мужчина также отметил, что употребляет психоактивные вещества, в результате чего страдает психическими расстройствами. В то же время на момент совершения преступления, по мнению правоохранителей, он был вменяемым.