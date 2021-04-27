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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 27 » 14:32:24

В Житомире осудили еще одного насильника: он проведет 8 лет за решеткой

Вчера, 14:43:24 885 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире осудили еще одного насильника: он проведет 8 лет за решеткой

 Прокуратура доказала вину 40-летнего житомирянина в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. По информации ведомства, мужчина вывез подростков на дачу и изнасиловал одну из девушек.

"Преступление совершил неоднократно судимый за имущественные уголовные правонарушения 40-летний местный житель. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил в городе группу подростков - двух девушек, 13 и 15 лет и 15-летнего парня, пригласил их в гости и привез в свой дачный дом. Однако когда подростки оказались за городом, гостеприимство злоумышленника превратилось в насилие. Воспользовавшись отсутствием очевидцев, обвиняемый, применяя силу и совершая побои (по лицу), совершил в отношении одной девушки действия сексуального характера", - сообщает прокуратура.

Богунский районный суд города Житомира признал виновным 40-летнего мужчину в совершении тяжкого преступления - изнасиловании несовершеннолетней (ч.3 ст. 152 УК Украины).

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Также судом принято решение о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевшей марального ущерба на сумму 50 тыс. грн.

Обвиняемого будут держать под стражей до вступления приговора в законную силу.

Как сообщал "Журнал Житомира", Богунский районный суд г. Житомира вынес приговор мужчине, который два года назад изнасиловал маленькую девочку в одном из местных общежитий. 
Тэги: Житомир, приговор, суд, насильник
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