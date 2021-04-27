В Житомире осудили еще одного насильника: он проведет 8 лет за решеткой

Прокуратура доказала вину 40-летнего житомирянина в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. По информации ведомства, мужчина вывез подростков на дачу и изнасиловал одну из девушек.
"Преступление совершил неоднократно судимый за имущественные уголовные правонарушения 40-летний местный житель. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил в городе группу подростков - двух девушек, 13 и 15 лет и 15-летнего парня, пригласил их в гости и привез в свой дачный дом. Однако когда подростки оказались за городом, гостеприимство злоумышленника превратилось в насилие. Воспользовавшись отсутствием очевидцев, обвиняемый, применяя силу и совершая побои (по лицу), совершил в отношении одной девушки действия сексуального характера"
, - сообщает прокуратура.
Богунский районный суд города Житомира признал виновным 40-летнего мужчину в совершении тяжкого преступления - изнасиловании несовершеннолетней (ч.3 ст. 152 УК Украины).
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Также судом принято решение о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевшей марального ущерба на сумму 50 тыс. грн.
Обвиняемого будут держать под стражей до вступления приговора в законную силу.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Богунский районный суд г. Житомира вынес приговор мужчине
, который два года назад изнасиловал маленькую девочку в одном из местных общежитий.