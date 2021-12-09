Житомирянину вынесли приговор за установку пиратских игр на PlayStation: детали дела и комментарий юриста

В начале 2021 года житомирский суд вынес приговор по делу о пиратских играх — не слишком распространенная пока практика в украинском судопроизводстве. Житомирянина признали виновным в "перепрошивке" консоли Sony PlayStation 3
и оштрафовали на 10 200 грн.
Сайт ain.ua
рассказал детали дела, а также привел комментарий юриста о том, каким может быть официальное наказание за пиратство игр и какие статьи нарушает пользователь в таком случае.
Что произошло
Согласно приговору суда
, житель Житомира разместил на сайтах OLX и Prom.ua объявление о том, что может продавать и загружать игры и софт на игровые консоли PlayStation (вне своих официальных сервисов компания-производитель консоли запрещает это делать).
Он установил на свой компьютер программы HEN и Webman, которые используют для "перепрошивки" консоли Playstation 3. А также скачал с торрент-сайта пиратские копии игр и установил их на консоль. В списке игр были популярные тайтлы, а именно GTA 5, Тһе Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.
В чем именно обвинили житомирянина?
Расследование велось по ч. 1 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (известная как "хакерская" статья, по ней обычно обвиняют людей за взлом компьютерных систем, распространение вирусов и т.п.). В этом случае пользователя обвинили в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, что привело к подделке данных в игровой консоли Playstation 3.
Обвинения о нарушении авторских прав не выдвигались, но обычно для такого нужно, чтобы сама компания Sony interactive Entertainment Europe Limited пожаловалась на такое нарушение.
Пользователь признал свою вину, и суд назначил ему штраф в размере 10 200 грн. Также он должен уплатить 11 114 грн процессуальных выплат, поэтому в целом выплаты составили более 21 000 грн.
Комментарий юриста
Неизвестно, как полиция вышла на подозреваемого, но старший юрист Axon Partners Михаил Юдин предполагает, что внимание правоохранителей привлекли именно объявления на OLX и Prom.ua. После этого могла состояться оперативная закупка с участием следователей. По словам юриста, вряд ли дело инициировали представители компании Sony: больше похоже, что правонарушение выявили сами правоохранители.
Юрист также подчеркивает, что санкции за нарушения по ч. 1 ст. 361 УК — достаточно серьезные, вплоть до ограничения и лишения свободы. И для самого нарушителя все кончилось не так трагично, как могло бы: ведь он признал вину и подписал мировое соглашение.
"С одной стороны, решение по этому делу является примером относительно новой судебной практики, когда лицо привлекли к ответственности за сам факт установки нелицензионных игр на приставку. С другой стороны, соответствующая норма, правда в несколько иной редакции, существовала в УК еще с 2003 года, и периодически переписывалась и дополнялась, догоняя потребности времени.
Почему именно сейчас полиция решила заняться такими случаями — неизвестно. Это может быть как единичным проявлением активности определенного следственного отдела, так и новым витком в практике борьбы правоохранительных органов с пиратством. Но, судя по данным Единого государственного реестра судебных решений, признаков тенденциозности в привлечении к ответственности по ст. 361 УК пока не наблюдается", — отметил Михаил Юдин.
По словам юриста, разнообразные действия пользователей с "перепрошитыми" консолями могут содержать нарушения и других норм законодательства:
- загрузка, установка и использование нелицензионных игр является нарушением авторских прав компаний-правообладателей, и может повлечь за собой подачу гражданских исков, в т.ч. с требованиями о возмещении причиненных убытков или компенсации, так и возбуждение административных и уголовных производств. Последние, в зависимости от состава правонарушения, могут иметь последствием наложение штрафов, лишение свободы и другие санкции. Нарушителями здесь может быть широкий круг лиц, которые определенным образом используют “перепрошитые” консоли, в т. ч. продавцы. Даже если продавцы сами не "перепрошивают", а лишь реализуют "перепрошитые консоли", их действия подпадают под категорию "пиратства", которое является отдельным типом нарушения авторских прав;
- само по себе применение программ с "перепрошивки" является обходом технологических средств защиты, используемых для создания препятствий для нарушения авторских прав, поэтому такие действия считаются самостоятельным нарушением авторских прав, независимо от того, является ли лицо автором программы для "перепрошивки" или пользователем такой программы;
- уголовно наказуемым деянием является разработка программ для "перепрошивки", а также их распространение или сбыт (361-1 УК).
Но существуют и исключения из этих запретов — они касаются ситуаций, когда вы как законный пользователь программы имеете право модифицировать ее без нанесения ущерба интересам правообладателей. Согласно закону об авторском праве для этого должны быть соблюдены следующие условия:
- вы вполне законно купили лицензионную программу;
- внесение изменений вам необходимо для того, чтобы обеспечить работу программы на собственных девайсах в соответствии с целевым назначением программы (сюда входит исправление ошибок, если это не запрещено лицензией);
- ваши действия не должны наносить вред использованию компьютерной программы и не должны ущемлять законные интересы правообладателей.
Как считает Михаил Юдин, это судебное решение не обязательно перерастет в системную работу правоохранителей. Особенно, если учитывать то, что выявлять подобные нарушения трудно, когда человек не дает объявлений в интернете, а просто пользуется пиратским софтом. С другой стороны, учитывая, что программное обеспечение большинства современных игр имеет связь с серверами, контролируемыми правообладателем, это добавляет им возможности находить "прошитые" консоли и пиратское ПО, и вместе с этим — основания обращаться в суд.