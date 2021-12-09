Житомирянину вынесли приговор за установку пиратских игр на PlayStation: детали дела и комментарий юриста

"С одной стороны, решение по этому делу является примером относительно новой судебной практики, когда лицо привлекли к ответственности за сам факт установки нелицензионных игр на приставку. С другой стороны, соответствующая норма, правда в несколько иной редакции, существовала в УК еще с 2003 года, и периодически переписывалась и дополнялась, догоняя потребности времени.



Почему именно сейчас полиция решила заняться такими случаями — неизвестно. Это может быть как единичным проявлением активности определенного следственного отдела, так и новым витком в практике борьбы правоохранительных органов с пиратством. Но, судя по данным Единого государственного реестра судебных решений, признаков тенденциозности в привлечении к ответственности по ст. 361 УК пока не наблюдается", — отметил Михаил Юдин.