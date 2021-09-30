Житомирянину за распространение детского порно «светит» до 7 лет тюрьмы

57-летнему житомирянину грозит лишение свободы на срок до 7 лет за распространение порнопродукции. Следователи полиции завершили расследование и передали дело в суд.
"На днях в суд направлено обвинительное заключение в отношении 57-летнего житомирянина. Следователи Житомирского райуправления совместно с оперативниками отдела миграционной полиции ГУНП собрали доказательства причастности мужчины к нескольким десяткам случаев распространения порнографической продукции"
, - сообщили "ЖЖ
" в полиции Житомирской области.
Расследование противоправной деятельности обвиняемого полицейские начали еще в марте. В апреле следователи провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины и изъяли компьютерную технику, которую использовал мужчина для получения, хранения и распространения контента соответствующего содержания.
В рамках уголовного производства были назначены компьютерно-технические и искусствоведческие экспертизы. Их результаты показали причастность мужчины к распространению детской порнографии.
"Всего в ходе документирования его действий зафиксировано более 30 фактов распространения порнопродукции", - сообщил начальник отдела миграционной полиции ГУНП Александр Фурманюк.
57-летний мужчина обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 1 статьи 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.