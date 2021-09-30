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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 30 » 14:59:44

Житомирянину за распространение детского порно «светит» до 7 лет тюрьмы

Сегодня, 14:59:13 286 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянину за распространение детского порно «светит» до 7 лет тюрьмы

 57-летнему житомирянину грозит лишение свободы на срок до 7 лет за распространение порнопродукции. Следователи полиции завершили расследование и передали дело в суд.

"На днях в суд направлено обвинительное заключение в отношении 57-летнего житомирянина. Следователи Житомирского райуправления совместно с оперативниками отдела миграционной полиции ГУНП собрали доказательства причастности мужчины к нескольким десяткам случаев распространения порнографической продукции", - сообщили "ЖЖ" в полиции Житомирской области.

Расследование противоправной деятельности обвиняемого полицейские начали еще в марте. В апреле следователи провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины и изъяли компьютерную технику, которую использовал мужчина для получения, хранения и распространения контента соответствующего содержания.

В рамках уголовного производства были назначены компьютерно-технические и искусствоведческие экспертизы. Их результаты показали причастность мужчины к распространению детской порнографии.
 

"Всего в ходе документирования его действий зафиксировано более 30 фактов распространения порнопродукции", - сообщил начальник отдела миграционной полиции ГУНП Александр Фурманюк.


57-летний мужчина обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 1 статьи 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: суд, житомирянин, порнография
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