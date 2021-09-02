Житомирянин за смертельное ДТП предстанет перед судом: ему грозит до 10 лет

Житомирянину, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в пригороде, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры
.
"Следствием установлено, что дорожно-транспортное происшествие 01.07.2021 совершил 56-летний жиомирянин. Двигаясь поздно вечером на автомобиле Volkswagen в с. Олиевка Житомирского района, на перекрестке столкнулся с мотоциклом. Столкновение привело к гибели двух местных жителей, 31-летнего водителя мотоцикла и 28-летнего пассажира", - говорится в сообщении.
С момента задержания и до сих пор обвиняемый находится под стражей без права внесения денежного залога.
Житомирской областной прокуратурой утвержден и направлен в Житомирский районный суд обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель двух лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.