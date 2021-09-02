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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 2 » 13:24:49

Житомирянин за смертельное ДТП предстанет перед судом: ему грозит до 10 лет

Сегодня, 13:24:49 631 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин за смертельное ДТП предстанет перед судом: ему грозит до 10 лет

 Житомирянину, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в пригороде, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
 

"Следствием установлено, что дорожно-транспортное происшествие 01.07.2021 совершил 56-летний жиомирянин. Двигаясь поздно вечером на автомобиле Volkswagen в с. Олиевка Житомирского района, на перекрестке столкнулся с мотоциклом. Столкновение привело к гибели двух местных жителей, 31-летнего водителя мотоцикла и 28-летнего пассажира", - говорится в сообщении.


С момента задержания и до сих пор обвиняемый находится под стражей без права внесения денежного залога.

Житомирской областной прокуратурой утвержден и направлен в Житомирский районный суд обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель двух лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Тэги: житомирянин, дтп, Житомирский район, суд
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 16:16:44, Сегодня [Материал]

Быстро состряпали. А как там депутатишка что женщину в Тетеревке сбил, закон один для всех???
Jafar_bei
2 Allex (Jafar_bei)   • 16:27:35, Сегодня [Материал]

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, 56-летний житомирянин, двигаясь со стороны пгт Черняхов в направлении областного центра, столкнулся с мопедом под управлением 31-летнего местного жителя, который выезжал со второстепенной дороги", - информирует полиция.

тобто рухався він згідно правил дорожнього руху, а народ виїхав з другорядної...і в результаті:
"обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель двух лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины)."

може я десь помиляюсь, але хто порушив? Чи в статтях не вистачає більш детальної інформації?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:43:52, Сегодня [Материал]

всё правильно
дядька ехал соблюдая ПДД, ему наперерез кинулись 2 укурка на мопеде, он их и завалил. Если докажет на суде, что не имел физической возможности избежать столкновения - получит условно. Такие тут "законы".

кстати с депутатом та же история, только вместо укурков упоротая бабка....
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