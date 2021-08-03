Житомирянин распространял в сети порнографию: на его ноутбуке нашли тысячи видеоматериалов

Житомирянин хранил и распространял из собственного ноутбука порнографические материалы, в том числе и с участием детей. Как сообщила прокуратура, незаконной деятельностью занимался 57-летний мужчина.
"Установив на свой ноутбук специальную программу для обмена информацией между пользователями сети Интернет, предоставил 30 серверам доступ для поиска и загрузки видеопродукции с содержанием порнографического характера, в том числе и с участием детей, которые хранились на его компьютере"
, - сообщает "ЖЖ
" областная прокуратура.
По данным следствия, "интернет-порноиндустрия" житомирянина функционировала с июля 2020 по январь 2021 года.
"Злоумышленник занимался активным поиском порнографической продукции, в том числе видеофайлов, содержащих детскую порнографию, хранил их с целью распространения и распространял через специально установленную программу", - добавили в прокуратуре.
Во время обыска установлено, что на персональном ноутбуке мужчина хранил с целью распространения почти 8,5 тыс. порнографических материалов.
При процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры жителю Житомира сообщено о подозрении в хранении с целью распространения и распространении видеопродукции порнографического характера, в том числе детской порнографии, совершенного повторно, а также в умышленном хранении детской порнографии без цели распространения (ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301 и ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).