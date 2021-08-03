Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 03 Августа 2021    14:34:26
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 3 » 10:29:25

Житомирянин распространял в сети порнографию: на его ноутбуке нашли тысячи видеоматериалов

Сегодня, 10:29:42 462 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянин распространял в сети порнографию: на его ноутбуке нашли тысячи видеоматериалов

 Житомирянин хранил и распространял из собственного ноутбука порнографические материалы, в том числе и с участием детей. Как сообщила прокуратура, незаконной деятельностью занимался 57-летний мужчина.

"Установив на свой ноутбук специальную программу для обмена информацией между пользователями сети Интернет, предоставил 30 серверам доступ для поиска и загрузки видеопродукции с содержанием порнографического характера, в том числе и с участием детей, которые хранились на его компьютере", - сообщает "ЖЖ" областная прокуратура.

По данным следствия, "интернет-порноиндустрия" житомирянина функционировала с июля 2020 по январь 2021 года.
 

"Злоумышленник занимался активным поиском порнографической продукции, в том числе видеофайлов, содержащих детскую порнографию, хранил их с целью распространения и распространял через специально установленную программу", - добавили в прокуратуре.


Во время обыска установлено, что на персональном ноутбуке мужчина хранил с целью распространения почти 8,5 тыс. порнографических материалов.

При процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры жителю Житомира сообщено о подозрении в хранении с целью распространения и распространении видеопродукции порнографического характера, в том числе детской порнографии, совершенного повторно, а также в умышленном хранении детской порнографии без цели распространения (ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301 и ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).
Тэги: прокуратура, житомирянин, порнография
Новости партнеров
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:47:43, Сегодня [Материал]

Зачем что то хранить??? На порнхабе всегда свежачок есть)).
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:19:30, Сегодня [Материал]

так его скорее всего с порнохаба и слили, не киберполицаи ж его "разоблачили".
детская порнуха там мягко говоря не приветствуется....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus