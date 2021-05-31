Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 31 Мая 2021    21:55:28
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 31 » 11:58:07

Житомирянин загрязнил несколько тысяч кв. м земли, создав незаконный склад химикатов

Сегодня, 11:58:07 586 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянин загрязнил несколько тысяч кв. м земли, создав незаконный склад химикатов

 Житомирянин во дворе частного дома в Коростенском незаконного хранил бочки с химикатами, к тому же сливал содержимое емкостей в окружающие земли. За совершение противоправных действий предпринимателю из Житомира вручили подозрение. Об этом сообщили в областной прокуратура.
 

"Установлено, что житель города Житомира длительное время на территории домовладения с. Купище Коростенского района накапливал значительное количество пластиковых и металлических емкостей с опасными отходами и химикатами. К тому же, место для хранения опасной для здоровья людей и окружающей среды тары не было оборудовано надлежащим образом, в том числе и противофильтрационными конструкциями", - говорится в сообщении.


По информации прокуратуры, для дальнейшей продажи емкостей, ядовитые вещества из них мужчина выливал в открытый грунт вблизи домовладения.



"В результате фактически уничтожен растительный покров на территории более две тысячи м. кв., а близлежащая почва загрязнена ядовитыми химикатами", - добавляет прокуратура.

По результатам исследований, проведенных госинспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа, установлено, что почва и грунтовые воды загрязнены по меньшей мере четырьмя химическими веществами (аммоний, сульфаты, фосфор, хлориды). Убытки от незаконной деятельности мужчины оценили на сумму 1,1 млн грн.

Фото: прокуратура


"Мужчине сообщено о подозрении в загрязнении земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч.1 ст. 239 УК Украины)", - сообщила Житомирская областная прокуратура.
Тэги: житомирянин, прокуратура, химикаты
Новости партнеров
Комментариев: 2
victorio
1 Виктор (victorio)   • 13:02:03, Сегодня [Материал]

"В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян -
Так велел-де царь Салтан. "
Таким должно быть решение суда.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 15:02:23, Сегодня [Материал]

заставить гада сожрать всю землю
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus