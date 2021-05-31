Житомирянин загрязнил несколько тысяч кв. м земли, создав незаконный склад химикатов

Житомирянин во дворе частного дома в Коростенском незаконного хранил бочки с химикатами, к тому же сливал содержимое емкостей в окружающие земли. За совершение противоправных действий предпринимателю из Житомира вручили подозрение. Об этом сообщили в областной прокуратура.
"Установлено, что житель города Житомира длительное время на территории домовладения с. Купище Коростенского района накапливал значительное количество пластиковых и металлических емкостей с опасными отходами и химикатами. К тому же, место для хранения опасной для здоровья людей и окружающей среды тары не было оборудовано надлежащим образом, в том числе и противофильтрационными конструкциями", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, для дальнейшей продажи емкостей, ядовитые вещества из них мужчина выливал в открытый грунт вблизи домовладения.
"В результате фактически уничтожен растительный покров на территории более две тысячи м. кв., а близлежащая почва загрязнена ядовитыми химикатами"
, - добавляет прокуратура.
По результатам исследований, проведенных госинспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа, установлено, что почва и грунтовые воды загрязнены по меньшей мере четырьмя химическими веществами (аммоний, сульфаты, фосфор, хлориды). Убытки от незаконной деятельности мужчины оценили на сумму 1,1 млн грн.
Фото: прокуратура
"Мужчине сообщено о подозрении в загрязнении земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч.1 ст. 239 УК Украины)"
, - сообщила Житомирская областная прокуратура.