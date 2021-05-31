Житомирянин загрязнил несколько тысяч кв. м земли, создав незаконный склад химикатов

"Установлено, что житель города Житомира длительное время на территории домовладения с. Купище Коростенского района накапливал значительное количество пластиковых и металлических емкостей с опасными отходами и химикатами. К тому же, место для хранения опасной для здоровья людей и окружающей среды тары не было оборудовано надлежащим образом, в том числе и противофильтрационными конструкциями", - говорится в сообщении.