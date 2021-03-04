Житомирянин снимал порно и рассылал видео детям в Instagram: дело передали в суд

В Житомире будут судить 37-летнего мужчину, который в своей квартире изготавливал порнографические видео, а затем распространял их среди несовершеннолетних в соцсети Instagram.
По данным следствия, житомирянин занимался преступной деятельностью в течение марта-ноября 2020 года
.
"В собственном доме изготавливал и хранил видеопродукцию порнографического характера, которую систематически распространял через личные сообщения специально созданного аккаунта в соцсети Instagram", - сообщает Житомирская областная прокуратура.
Установлено, что для совершения развратных действий мужчина прислал малолетней почти два десятка видеофайлов порнографического характера.
"Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела обнаружено и изъято планшет, телефон и компьютер - вещественные доказательства, с помощью которых совершалось преступление, а также особо опасное наркотическое средство - каннабис"
, - добавили в ведомстве.
Обвинительный акт по факту изготовления, хранения и распространения изображений и видеопродукции порнографического характера среди несовершеннолетних и развращение малолетней, а также хранения наркотического средства (ч. Ч. 2, 3 ст. 301, ч. 2 ст.156, ч.1 ст. 309 УК Украины) направлено в Богунский районный суд. Уже назначено подготовительное заседание.