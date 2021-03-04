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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 4 » 11:18:49

Житомирянин снимал порно и рассылал видео детям в Instagram: дело передали в суд

Сегодня, 11:43:57 1009 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин снимал порно и рассылал видео детям в Instagram: дело передали в суд

 В Житомире будут судить 37-летнего мужчину, который в своей квартире изготавливал порнографические видео, а затем распространял их среди несовершеннолетних в соцсети Instagram.

По данным следствия, житомирянин занимался преступной деятельностью в течение марта-ноября 2020 года.
 

"В собственном доме изготавливал и хранил видеопродукцию порнографического характера, которую систематически распространял через личные сообщения специально созданного аккаунта в соцсети Instagram", - сообщает Житомирская областная прокуратура.


Установлено, что для совершения развратных действий мужчина прислал малолетней почти два десятка видеофайлов порнографического характера.

"Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела обнаружено и изъято планшет, телефон и компьютер - вещественные доказательства, с помощью которых совершалось преступление, а также особо опасное наркотическое средство - каннабис", - добавили в ведомстве.

Обвинительный акт по факту изготовления, хранения и распространения изображений и видеопродукции порнографического характера среди несовершеннолетних и развращение малолетней, а также хранения наркотического средства (ч. Ч. 2, 3 ст. 301, ч. 2 ст.156, ч.1 ст. 309 УК Украины) направлено в Богунский районный суд. Уже назначено подготовительное заседание.
Тэги: порнография, instagram, Житомир, суд
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Комментариев: 3
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:01:52, Сегодня [Материал]

фото усміхненої дівчини-підлітка не дуже в'яжеться з поданою статтею
Ответ: замінили
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:27:43, Сегодня [Материал]

Ця дівчинка теж не підходить. У неї екран чорний. Вставте туди якесь фото порнографічного характеру.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:37:32, Сегодня [Материал]

"особо опасное наркотическое средство - каннабис"
LOL
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