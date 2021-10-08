«Заколдованное» место: в Житомире на перекрестке сгорел автомобиль и произошло ДТП. ФОТО

В Житомире вечером 7 октября на перекрестке улиц Покровская и Грушевского загорелся автомобиль Renault.
Водитель и свидетели происшествия пытались огнетушителями потушить пожар, однако им это не удалось. На место происшествия вызвали пожарных.
Два отделения государственно-спасательной части №1 потушили пожар.
Огонь уничтожил отсек двигателя. Причины возгорания устанавливают специалисты.
Фото: Сергей Полубинский
Утреннее ДТП
Утром 8 октября на этом же перекрестке столкнулись два автомобиля.
"Около 5 часов утра, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Daewoo и микроавтобуса Mercedes"
, - информирует патрульная полиция
.
Установлено, что водитель автомобиля Daewoo не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes. Он в результате столкновения перевернулся на бок.
В ДТП никто не травмировался. На водителя автомобиля Daewoo патрульные оформили протокол.
Фото: патрульная полиция