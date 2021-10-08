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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 8 » 09:52:35

«Заколдованное» место: в Житомире на перекрестке сгорел автомобиль и произошло ДТП. ФОТО

Сегодня, 09:52:35 210 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Заколдованное» место: в Житомире на перекрестке сгорел автомобиль и произошло ДТП. ФОТО

 В Житомире вечером 7 октября на перекрестке улиц Покровская и Грушевского загорелся автомобиль Renault.

Водитель и свидетели происшествия пытались огнетушителями потушить пожар, однако им это не удалось. На место происшествия вызвали пожарных.

Два отделения государственно-спасательной части №1 потушили пожар.

Огонь уничтожил отсек двигателя. Причины возгорания устанавливают специалисты.




 

Фото: Сергей Полубинский
 

Утреннее ДТП


Утром 8 октября на этом же перекрестке столкнулись два автомобиля.

"Около 5 часов утра, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Daewoo и микроавтобуса Mercedes", - информирует патрульная полиция.

Установлено, что водитель автомобиля Daewoo не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes. Он в результате столкновения перевернулся на бок.

В ДТП никто не травмировался. На водителя автомобиля Daewoo патрульные оформили протокол.



Фото: патрульная полиция
Тэги: пожар, Житомир, дтп, Перекресток
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