Маршрутки Житомира вернулись в систему Dozor: большинство машин уже оборудовали GPS-трекерами

"Уже почти половина маршрутов полностью отражаются в Dozor, в частности это те два маршрута, которые обслуживает ТТУ, а именно №23 и №33, - говорит Константин Пидпокровный, начальник городского управления транспорта и связи. - Уже полностью отражаются маршруты №3, 4, 1 и 5 - это уже полностью все машины оснащены трекерами. У большинства маршрутов у нас показатель установки трекеров составляет 80-90%, сейчас перевозчики еще их доустанавливают".