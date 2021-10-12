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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 12 » 09:46:18

Маршрутки Житомира вернулись в систему Dozor: большинство машин уже оборудовали GPS-трекерами

Сегодня, 09:46:18 637 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маршрутки Житомира вернулись в систему Dozor: большинство машин уже оборудовали GPS-трекерами

 Перевозчики установили GPS-трекеры на 120 из 160 маршруток, которые курсируют по улицам Житомира. Житомиряне могут проследить за движением в режиме реального времени в системе Dozor.

В последние дни перевозчики установили трекеры, которые отслеживают движение транспорта, на более 60 автобусов, информирует "Суспільне".
 

"Уже почти половина маршрутов полностью отражаются в Dozor, в частности это те два маршрута, которые обслуживает ТТУ, а именно №23 и №33, - говорит Константин Пидпокровный, начальник городского управления транспорта и связи. - Уже полностью отражаются маршруты №3, 4, 1 и 5 - это уже полностью все машины оснащены трекерами. У большинства маршрутов у нас показатель установки трекеров составляет 80-90%, сейчас перевозчики еще их доустанавливают".




Наименьший процент автобусов, оборудованных трекерами, на машинах перевозчика ООО "САВ-ТРАНС". Полностью оборудовать их системами отслеживания планируют за 3-4 дня.

Напомним, в Житомире маршрутки № 5, № 30, № 8, № 44 снова курсируют по старым схемам движения.
Тэги: GPS, Житомир, маршрутки
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:53:29, Сегодня [Материал]

1. Как там дела с остальными пунктами? Униформа, камеры и т.д.
2. Появиться для галочки на дозоре не сложно. А дальше мы уже видели как было раньше: потом трекеры начали по желанию отключать и никто никого не наказывал за это. Да и в целом, включенный трекер тебе покажет что маршрутка где-то не на рейсе или не останавливается на остановках - никто это же не контроллирует и не пресекает. Так что, новость из разряда полупозитива. Вроде и хорошо, но есть много НО.
3. Когда уже запретят пригородным маршруткам останавливаться на каждой остановке и забирать пассажиров у городского транспорта? Тем более на фоне того, что уже сейчас на 126 маршруте убрали терминалы и написали объявление, что оплата проезда исключительно наличкой!
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