Маршрутки Житомира вернулись в систему Dozor: большинство машин уже оборудовали GPS-трекерами

Перевозчики установили GPS-трекеры на 120 из 160 маршруток, которые курсируют по улицам Житомира. Житомиряне могут проследить за движением в режиме реального времени в системе Dozor
.
В последние дни перевозчики установили трекеры, которые отслеживают движение транспорта, на более 60 автобусов, информирует "Суспільне
".
"Уже почти половина маршрутов полностью отражаются в Dozor, в частности это те два маршрута, которые обслуживает ТТУ, а именно №23 и №33, - говорит Константин Пидпокровный, начальник городского управления транспорта и связи. - Уже полностью отражаются маршруты №3, 4, 1 и 5 - это уже полностью все машины оснащены трекерами. У большинства маршрутов у нас показатель установки трекеров составляет 80-90%, сейчас перевозчики еще их доустанавливают".
Наименьший процент автобусов, оборудованных трекерами, на машинах перевозчика ООО "САВ-ТРАНС". Полностью оборудовать их системами отслеживания планируют за 3-4 дня.
Напомним, в Житомире маршрутки № 5, № 30, № 8, № 44 снова курсируют по старым схемам движения
.