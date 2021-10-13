За сприяння селищного голови від «Нашого краю» на Житомирщині міняють водогін

У Мирополі Житомирської області по вулиці Фабричній міняють центральний водогін. Цьому посприяла селищний голова від «Нашого краю» Світлана Власюк.
Світлана Власюк відреагувала на численні звернення жителів громади щодо аварійного стану застарілої системи водопостачання. Тож за її сприяння проводять заміну центрального водогону по вулиці Фабричній протяжністю 1,2 кілометрів.
У Мирополі відбулася виїзна робоча нарада за участю Світлани Власюк, заступників селищного голови Віктора Стельмаха та Ірини Яцкової, начальника відділу містобудування та архітектури Ігоря Янка та керівника підрядної організації, на якій оглянули стан та якість виконання даних робіт.
Заміну водогону планують завершити до кінця жовтня.
Пресслужба політичної партії "Наш край"