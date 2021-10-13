Зустрічайте виставу театру «Чорний квадрат» в Житомирі!

18 жовтня в житомирському, Академічному музично-драматичному театрі ім. Івана Кочерги відбудеться вистава театру “Чорний квадрат” - “Медовий місяць”!
Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про нас – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні і приходять до вельми несподіваних і закономірних висновків….
Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк, про фаллоіммітатор….
Лора – впевнена в собі кокетка, завжди стоїть до чоловіка на крок ближче, ніж того вимагають пристойності. “Вона йде по життю сміючись”, з легкістю завойовуючи увагу численних шанувальників. Вона знає, чого хоче, і легко домагається цього. Чоловіки – лише іграшки в її руках.
Катя – успішна ділова жінка, яка реалізувала себе в професії, але не може знайти свого “жіночого щастя”. Вона розчарувалася в сучасних чоловіках, але в душі вона романтична особа, яка до сих пір вірить в казкові happy ends, і все ще чекає свого принца.
Валя – персонаж, який несподіваним чином змінює весь хід подій п’єси. Сім років вона розігрувала спектакль під назвою “ідеальний шлюб”, але тепер її терпінню прийшов кінець. І більше вона цього не допустить – свобода, свобода, свобода !!!
Але … через два тижні життя подруг докорінно змінюється. Георгій – він же Гера, сусід, чоловік-сюрприз.
Вистава не призначена для людей з святенницьким ставленням до світу. Кілька разів використовується ненормативна лексика. Рекомендується до відвідування з близькими подругами або люблячими парами. Жінкам без почуття гумору вхід категорично забороняється. Легка комедія на вічні теми: кохання, зради і розуміння.
Квитки на kvartal-concert.com