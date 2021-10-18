На пригородных автобусах Житомира подняли стоимость проезда. Перевозчик говорит, что другого выхода нет

В пригородном автобусе №110 по маршруту Соколовский массив - Житомир - Станишовка повысили стоимость проезда с 12 до 15 гривен.
Перевозчик Аркадий Савицкий в комментарии изданию Житомир.info
рассказал, что это плановое повышение стоимости проезда, которое обусловлено ростом цен на топливо.
«Это плановое повышение, либо мы поднимаем стоимость проезда, либо останавливаем маршрут, другого выхода нет. Цены же на все выросли. Топливо подорожало. Я тоже пассажиров понимаю, что заработные платы не поднимаются, пенсии тоже. Но и мы не можем все вытянуть. Затраты очень большие. Если мы уже станем, то больше не выйдем. Поэтому мы автоматом вынуждены такое делать. Я сколько мог, столько тянул. Было 12 грн, а стало 15 грн, а по расчетам там давно уже все 18 грн»
, - сказал Аркадий Савицкий.
Стоимость проезда повысили и на пригородном маршруте Житомир - Озерное. Теперь за поездку придется платить 17 грн. Фото с новыми тарифами опубликовал
в соцсети Роман Мусийчук.