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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 18 » 09:46:39

На пригородных автобусах Житомира подняли стоимость проезда. Перевозчик говорит, что другого выхода нет

Сегодня, 09:46:39 1284 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На пригородных автобусах Житомира подняли стоимость проезда. Перевозчик говорит, что другого выхода нет

 В пригородном автобусе №110 по маршруту Соколовский массив - Житомир - Станишовка повысили стоимость проезда с 12 до 15 гривен.

Перевозчик Аркадий Савицкий в комментарии изданию Житомир.info рассказал, что это плановое повышение стоимости проезда, которое обусловлено ростом цен на топливо.

«Это плановое повышение, либо мы поднимаем стоимость проезда, либо останавливаем маршрут, другого выхода нет. Цены же на все выросли. Топливо подорожало. Я тоже пассажиров понимаю, что заработные платы не поднимаются, пенсии тоже. Но и мы не можем все вытянуть. Затраты очень большие. Если мы уже станем, то больше не выйдем. Поэтому мы автоматом вынуждены такое делать. Я сколько мог, столько тянул. Было 12 грн, а стало 15 грн, а по расчетам там давно уже все 18 грн», - сказал Аркадий Савицкий.

Стоимость проезда повысили и на пригородном маршруте Житомир - Озерное. Теперь за поездку придется платить 17 грн. Фото с новыми тарифами опубликовал в соцсети Роман Мусийчук.

Тэги: стоимость, автобус, маршрутки
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Комментариев: 10
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:12:29, Сегодня [Материал]

Шановні Керманичі Сухомлин та Підпокровний!!!

верніть будьласка маршрут з Корбутовки на Богунію через вулицю Перемоги
не зліть людей
навіщо я плачу податки ?
дякую за Прапор на площі але хочеться одною маршруткою добиратися, зима на носі
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 12:44:57, Сегодня [Материал]

Ви до свого депутата міськради від району звертались з цього приводу?
https://tinyurl.com/ju5xva6m
melan
3 melan (melan)   • 13:01:06, Сегодня [Материал]

.....Цены же на все выросли.....

Жлобство - национальная черта. Прокомментирую проще. Он привык получать прибыль например 3 миллиона, да на что то цены поднялись, и уже прибыль 2,5 миллиона. Хотя это не критично для бизнеса. Но его жаба давит на недополученную прибыль. Посему и цены поднимает. В цивилизованном мире так бизнес не ведут. Хотя о каком цивилизованном мире может идти речь в нашей ж@пе.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:43:01, Сегодня [Материал]

На 3. Вы не натом ставите акцент. Цена на газ выросла. а маршрутки ходят на этом топливе. Вот и вся арифметика.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 14:00:09, Сегодня [Материал]

себестоимость украинского газа гривна/куб
цену определяет рыночек.....
melan
9 melan (melan)   • 14:25:04, Сегодня [Материал]

Саня я понял о чем ты. Но менталитет нашего торгаша таков что он привык иметь двойной или тройной подъем на вложенных средствах, так он и при подорожании хочет дальше иметь такую же прибыль. Но в рыночных условиях это так не работает. Беда в том что у нас во всех направлениях пародия а не рынок.
briz
5 aleks (briz)   • 13:56:58, Сегодня [Материал]

110 газом не заправляют...
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:59:19, Сегодня [Материал]

+
там гибриды, дизель+електро
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 14:10:37, Сегодня [Материал]

1. Ждем повышения и на городских маршрутах. А вообще, ценообразование в городе/области давно вызывает вопросы. В километраже в других городах цены более привлекательные для пассажиров, нежели у нас.

2. Почему мэрия разрешает пригородному транспорту останавливаться на каждой остановке в городе, забирая при этом пассажиров у городского транспорта, и при этом не обязывает пригородные маршрутки совершать оплату за проезд в безналичной форме? Если пригородные хотят проезд только по наличке, ну так пусть и останавливаются на остановках только за пределами города и все будут довольны. А хотят собирать пассажиров и по городу - так обяжите их поставить валидаторы и дать возможность житомирянам оплачивать за проезд в безналичной форме.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 14:36:21, Сегодня [Материал]

так пусть те житомиряне, которые хотят "безналично" не лезут в пригородные маршрутки. И рыночек всё порешает
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