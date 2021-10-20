Собирает мусор в квартире и выбрасывает вещи из окна: житомиряне жалуются на неадекватного соседа. ВИДЕО

"Он ходит по квартирам, звонит, просит кушать, у него денег вообще нет, - говорит житель дома Александр Гойхман. - Он не имеет ни пенсии, ни помощи, ничего не получает, а в прошлом он военный, в звании капитана. После того, как его избили на остановке, он имеет такое состояние. Все время спрашивает у нас, где его родители и сестра. Каждый раз он нас спрашивает, и каждый раз мы отвечаем, что они умерли".

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"Полицейские общались с указанным жителем, проводили профилактические беседы. Также полицейские Житомирского районного управления неоднократно направляли сообщение в специализированное медицинское учреждение по поводу того, что указанный человек может нести общественную опасность. Но сейчас ответов на эти запросы мы не имеем", - рассказала пресс-секретарь Житомирского районного управления Нацполиции Марина Витвицкая.

"Согласно существующему положению, консультация психиатра может проводиться по собственному желанию пациента при личном обращении или по направлению семейного врача. Если нет семейного врача, то тогда по обращению по инициативе родственников или опекунов, которые у него есть", - сказал Сенкевич.

"Лицо, проживающее в своей частной собственности, может туда никого не впускать и может с ней делать все, что угодно. Однако, если данное лицо умышленно вредит или уничтожает чужое имущество, то человек может нести как административную, так и уголовную ответственность. Однако, насколько мне известно, человек не является психически здоровым, хотя с другой стороны это не доказано. Что делать людям в данной конкретной ситуации? Обращаться в полицию, городской совет, писать коллективные обращения, обнародовать данное обстоятельство. Поэтому пока, к сожалению, это замкнутый круг", - говорит Юлия Пастух.