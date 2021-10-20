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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 20 » 08:33:20

Собирает мусор в квартире и выбрасывает вещи из окна: житомиряне жалуются на неадекватного соседа. ВИДЕО

Сегодня, 08:33:20 1611 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Собирает мусор в квартире и выбрасывает вещи из окна: житомиряне жалуются на неадекватного соседа. ВИДЕО

 В Житомире жители многоэтажки на улице Героев Десантников жалуются на своего соседа. Мужчина собирает мусор в квартире, заливает соседей и разбил окна в своей квартире.

"На седьмом этаже живет человек, который создает много проблем жителям нашего дома, и лично мне, потому что я живу под ним. 17 сентября этого года он нас затопил. Пострадала моя квартира, а также все остальные, которые находятся под мной и так далее. Также этот человек бьет окна, выбрасывает из окон тяжелые вещи", - рассказала в комментарии suspilne.media жительница дома Елена Трофимчук.

Еще одна жительница дома Ольга Фещенко говорит, что такое поведение соседа жители наблюдают в течение пяти лет, после смерти его родителей.
 

"Он ходит по квартирам, звонит, просит кушать, у него денег вообще нет, - говорит житель дома Александр Гойхман. - Он не имеет ни пенсии, ни помощи, ничего не получает, а в прошлом он военный, в звании капитана. После того, как его избили на остановке, он имеет такое состояние. Все время спрашивает у нас, где его родители и сестра. Каждый раз он нас спрашивает, и каждый раз мы отвечаем, что они умерли".


Вместе с жителями подъезда журналисты пообщались с владельцем квартиры Михаилом Калининым. Мужчина не смог ответить на вопрос о том, какой сейчас год и месяц.

"В этом доме я живу с шестого класса вместе с родителями. Где они сейчас - я не могу вам сказать. Я с 1966 года (рождения - ред.). Мне 30 лет", - сказал Михаил Калинин.



Фото: Суспільне


Житомиряне уверяют, что неоднократно обращались в городской совет и социальные службы. Также на место происшествия вызывали полицию.
 

"Полицейские общались с указанным жителем, проводили профилактические беседы. Также полицейские Житомирского районного управления неоднократно направляли сообщение в специализированное медицинское учреждение по поводу того, что указанный человек может нести общественную опасность. Но сейчас ответов на эти запросы мы не имеем", - рассказала пресс-секретарь Житомирского районного управления Нацполиции Марина Витвицкая.


Глава консультативного отделения областной психиатрической больницы Генрих Сенкевич говорит, что для психиатрического лечения нужно собственное желание человека или обращение родственников.
 

"Согласно существующему положению, консультация психиатра может проводиться по собственному желанию пациента при личном обращении или по направлению семейного врача. Если нет семейного врача, то тогда по обращению по инициативе родственников или опекунов, которые у него есть", - сказал Сенкевич.


Юрист Юлия Пастух отметила, что ситуация неоднозначная, поскольку человек в своей квартире имеет право делать все, что хочет.
 

"Лицо, проживающее в своей частной собственности, может туда никого не впускать и может с ней делать все, что угодно. Однако, если данное лицо умышленно вредит или уничтожает чужое имущество, то человек может нести как административную, так и уголовную ответственность. Однако, насколько мне известно, человек не является психически здоровым, хотя с другой стороны это не доказано. Что делать людям в данной конкретной ситуации? Обращаться в полицию, городской совет, писать коллективные обращения, обнародовать данное обстоятельство. Поэтому пока, к сожалению, это замкнутый круг", - говорит Юлия Пастух.

 
Тэги: мусор, сосед, Житомир
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Комментариев: 2
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 10:37:26, Сегодня [Материал]

Таких людей нужно бы отселять в какие-то спец. центры(закона только такого нет).Они не умеют жить в квартирах и мучают соседей.Посоветовала бы искать каких-то родственников его,чтоб ему постоянно помогали.Знаю, у одной женщины вывезли машину мусора с квартиры,не было окон,были отключены все коммуникации за долги, антисанитария. Родственники сделали ремонт,все подключили и присматривают за ней.
bender123
2 vasya (bender123)   • 14:56:51, Сегодня [Материал]

в "этом" доме поселился замечательный сосед.. а если ему токо 30 лет то это ещё надолго
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