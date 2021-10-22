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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 22 » 16:40:23

ДТП на Житомирщине: автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 16:40:23 564 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на Житомирщине: автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие. ФОТО

 В Житомирской области водитель Dacia не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. ДТП произошло на автомобильной дороге Киев - Чоп.

Об этом "ЖЖ" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"Сегодня, около 14 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на автодороге М-06 произошло дорожно-транспортного происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Dacia Logan", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП пассажирка транспортного средства получила травмы. Ее госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа полиции.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирская область, дтп
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