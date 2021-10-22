ДТП на Житомирщине: автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие. ФОТО

В Житомирской области водитель Dacia не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. ДТП произошло на автомобильной дороге Киев - Чоп.
Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня, около 14 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на автодороге М-06 произошло дорожно-транспортного происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Dacia Logan"
, - говорится в сообщении.
Вследствие ДТП пассажирка транспортного средства получила травмы. Ее госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа полиции.
Фото: патрульная полиция