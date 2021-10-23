5 грн за кубометр: «Житомиргаз» поднимает тариф за транспортировку газа

В понедельник, 25 октября, в 11:00 АО «Житомиргаз» планирует собрать общественные слушания и объявить о намерении поднятия тарифа. Речь идет об оплате за распределение природного газа (транспортировку), которую «Житомиргаз» собирается поднять в 2,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета
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Сегодня цена за транспортировку газа для населения и предприятий составляет 2,016 грн. В случае поднятия тарифа, она возрастет до 5,028 грн за метр кубический.
«Предприятие «Житомиртеплокоммунэнерго» сознательно не поднимает цену на теплоснабжение, чтобы избежать нагрузки на конечного потребителя, на каждого конкретного человека. А монополист закладывает себе в тариф 334 миллиона прибыли!» - комментирует ситуацию Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Для теплокоммунэнерго такой шаг приведет к тому, что запланированные начисления в 110 млн грн вырастут до 275 млн грн в следующем году.
По словам заместителя городского головы Сергея Кондратюка, такая нагрузка на бюджет громады означает полное отсутствие финансирования дорог, скверов, парков и т. д.
«Мы должны собраться общиной в понедельник у «Житомиргаза» и решительно выразить свою позицию. Есть подписанный Меморандум, чтобы люди критически не почувствовали на себе разницу между закупкой газа и ценой в платежках, а есть монополист, который закладывает себе миллионные прибыли»
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