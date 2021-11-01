В житомирском парке поселятся 20 динозавров. ФОТО

«Размещает динопарк Ивано-Франковская компания, частная. Они занимаются установкой динопарков по всей Украине, самый известный – в районе Буковеля, Поляница. Устанавливается динопарк на договорных условиях, предварительный срок – 2 месяца. Опять же, этот термин зависит от того, будут ли посетители или нет. Это не аренда, а разрешение на размещение. Мы подписали договор и позволили им разместиться на территории парка с левой стороны. А забор – это самая ограда динопарка», – сказал Леонченко.