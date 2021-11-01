В житомирском парке поселятся 20 динозавров. ФОТО

В Житомире в парке Гагарина в скором времени откроется динопарк. Сейчас там устанавливают фигуры динозавров. Похожий парк находится вблизи Буковеля.
Вокруг территории будущего парка уже появился забор, сообщает «Перший житомирський
».
По словам директора КП «Парк» Игоря Леонченко, договор на размещение динопарка пока заключили на два 2 месяца.
«Размещает динопарк Ивано-Франковская компания, частная. Они занимаются установкой динопарков по всей Украине, самый известный – в районе Буковеля, Поляница. Устанавливается динопарк на договорных условиях, предварительный срок – 2 месяца. Опять же, этот термин зависит от того, будут ли посетители или нет. Это не аренда, а разрешение на размещение. Мы подписали договор и позволили им разместиться на территории парка с левой стороны. А забор – это самая ограда динопарка», – сказал Леонченко.
В парке появится 20 фигур динозавров. Что касается стоимости билетов, то 100 гривен будет стоить детский, 150 – взрослый, дети до 3 лет – бесплатно.
Фото: Перший житомирський