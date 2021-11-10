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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 10 » 10:31:57

Исследователи обнародовали тысячи документов о борьбе НКВД с УПА

Сегодня, 10:31:57 832 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исследователи обнародовали тысячи документов о борьбе НКВД с УПА

 В электронный архив Украинского освободительного движения добавлено более 3000 копий документов НКВД по борьбе с украинским освободительным движением. Оригинал архива был вывезен в Москву в 1980-х годах.

Теперь его цифровая версия доступна онлайн по ссылке.

Над публикацией документов работали специалисты СБУ совместно с коллегами-исследователями из Центра исследований освободительного движения.

Как сообщается, бумаги проливают свет на противостояние Внутренних войск НКВД Украинского округа, штаб которого размещался в Ровно, с Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией. Документы охватывают события, происходившие в 1944-45 годах на Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Львовщине, Ивано-Франковской области.

Реже встречаются события, зафиксированные в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, территории современных Румынии и Польши.

Документы освещают деятельность украинских повстанцев, содержат информацию о составе и вооружении украинского подполья. Также в документах содержатся как планы и указания высшего руководства Внутренних войск НКВД по борьбе с подпольем, так и оперативные сведения, детальный анализ сделок, донесения на отдельных служащих.
 

"Обнародованные документы, безусловно, являются ценным историческим источником. Они дают глубокое понимание того, как происходила война во время войны, — комментирует декан Исторического факультета им. Тараса Шевченко, эксперт проекта Иван Патриляк. — Вместе с тем массив документов доказывает, что освободительное движение было отнюдь не маргинальным явлением, как часто трактовала советская пропаганда, а на его ликвидацию были брошены целые бригады Внутренних войск НКВД".


Тэги: нквд, УПА, СБУ, архив
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Комментариев: 3
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 16:22:38, Сегодня [Материал]

Слава воинам НКВД. Упавские выродки только тем и занимались, что убивали гражданских, в том числе и женщин, занимались грабежом. Хотя стоит отметить, что работа НКВД была так, на троечку, много упавцев не было ликвидировано.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:57:51, Сегодня [Материал]

всё правильно
свою историю похерили - будут изучать запукровскую....
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:27:58, Сегодня [Материал]

Так, фашистик отписался по заданной теме, ватная аватарка байкера (Херурх, ты???) тоже. Ждем-с еще Пидрашенка, тогда все будут в сборе. Никого же не забыл?
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