Исследователи обнародовали тысячи документов о борьбе НКВД с УПА

В электронный архив Украинского освободительного движения добавлено более 3000 копий документов НКВД по борьбе с украинским освободительным движением. Оригинал архива был вывезен в Москву в 1980-х годах.
Теперь его цифровая версия доступна онлайн по ссылке
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Над публикацией документов работали специалисты СБУ совместно с коллегами-исследователями из Центра исследований освободительного движения.
Как сообщается
, бумаги проливают свет на противостояние Внутренних войск НКВД Украинского округа, штаб которого размещался в Ровно, с Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией. Документы охватывают события, происходившие в 1944-45 годах на Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Львовщине, Ивано-Франковской области.
Реже встречаются события, зафиксированные в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, территории современных Румынии и Польши.
Документы освещают деятельность украинских повстанцев, содержат информацию о составе и вооружении украинского подполья. Также в документах содержатся как планы и указания высшего руководства Внутренних войск НКВД по борьбе с подпольем, так и оперативные сведения, детальный анализ сделок, донесения на отдельных служащих.
"Обнародованные документы, безусловно, являются ценным историческим источником. Они дают глубокое понимание того, как происходила война во время войны, — комментирует декан Исторического факультета им. Тараса Шевченко, эксперт проекта Иван Патриляк. — Вместе с тем массив документов доказывает, что освободительное движение было отнюдь не маргинальным явлением, как часто трактовала советская пропаганда, а на его ликвидацию были брошены целые бригады Внутренних войск НКВД".