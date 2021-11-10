Исследователи обнародовали тысячи документов о борьбе НКВД с УПА

"Обнародованные документы, безусловно, являются ценным историческим источником. Они дают глубокое понимание того, как происходила война во время войны, — комментирует декан Исторического факультета им. Тараса Шевченко, эксперт проекта Иван Патриляк. — Вместе с тем массив документов доказывает, что освободительное движение было отнюдь не маргинальным явлением, как часто трактовала советская пропаганда, а на его ликвидацию были брошены целые бригады Внутренних войск НКВД".