Владельца Facebook вызывают в суд, потому что мэру Овруча на странице написали неприятные комментарии

В Житомирской области более двух лет идет рассмотрение судебного дела о защите чести, достоинства и деловой репутации мэра одного из городов. В его рамках Коростенский горрайонный суд региона постановил привлечь к участию владельца Facebook Марка Цукерберга.
В Едином государственном реестре судебных решений изложена суть дела, сообщает Житомир.info
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25 июля 2019 года Овручский городской голова Иван Коруд обратился в суд с исковым заявлением к основателю Овручской районной партийной организации ВО «Свобода» Алексею Кравчуку. Он попросил признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, распространенную ответчиком в социальной сети Fасеbоок. А также обязать ответчика удалить эту информацию и опровергнуть ее, разместив текст решения суда по делу.
Также Коруд потребовал взыскать с ответчика, как возмещение морального вреда, одну гривну и оплатить судебные издержки.
Скриншот из материалов суда
По ходатайству истца постановлением от 19 октября
2021 года Коростенский горрайонный суд постановил привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook.
"В подготовительном судебном заседании истцом заявлено ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как ответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Park, CA, 94025, US"
, — сказано в постановлении.
Подготовительное заседание по делу назначено на 12 декабря.