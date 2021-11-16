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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 16 » 11:54:28

Владельца Facebook вызывают в суд, потому что мэру Овруча на странице написали неприятные комментарии

Сегодня, 11:54:28 756 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Владельца Facebook вызывают в суд, потому что мэру Овруча на странице написали неприятные комментарии

 В Житомирской области более двух лет идет рассмотрение судебного дела о защите чести, достоинства и деловой репутации мэра одного из городов. В его рамках Коростенский горрайонный суд региона постановил привлечь к участию владельца Facebook Марка Цукерберга.

В Едином государственном реестре судебных решений изложена суть дела, сообщает Житомир.info.

25 июля 2019 года Овручский городской голова Иван Коруд обратился в суд с исковым заявлением к основателю Овручской районной партийной организации ВО «Свобода» Алексею Кравчуку. Он попросил признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, распространенную ответчиком в социальной сети Fасеbоок. А также обязать ответчика удалить эту информацию и опровергнуть ее, разместив текст решения суда по делу.

Также Коруд потребовал взыскать с ответчика, как возмещение морального вреда, одну гривну и оплатить судебные издержки.
 

Скриншот из материалов суда


По ходатайству истца постановлением от 19 октября 2021 года Коростенский горрайонный суд постановил привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook.

"В подготовительном судебном заседании истцом заявлено ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как ответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Park, CA, 94025, US", — сказано в постановлении.

Подготовительное заседание по делу назначено на 12 декабря.

Тэги: суд, Житомирская область, Цукерберг, facebook
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:00:52, Сегодня [Материал]

жжут конкретно.....
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