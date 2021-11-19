За сприяння «Нашого краю» у Тетерівській громаді на Житомирщині з’явився автомобіль «швидкої»

У Тетерівській громаді на Житомирщині з’явився автомобіль швидкої допомоги. Цьому посприяла Тетерівська сільська голова від «Нашого краю» Валентина Ільницька.
Валентина Ільницька вже багато років співпрацює з польськими партнерами, які допомагають громаді. Цього разу, за її сприяння, громаді допомогли жителі Гміни Яблонної Люблінського воєводства в рамках угоди «Про транскордонну співпрацю».
Автомобіль передали в село Дениші амбулаторії, якій підпорядковані прилеглі села. Подарована техніка допоможе швидше і якісніше обслуговувати виклики та рятувати людські життя. Жителі Тетерівської громади вдячні за допомогу.
Пресслужба «Нашого краю»