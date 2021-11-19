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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 19 » 13:14:59

За сприяння «Нашого краю» у Тетерівській громаді на Житомирщині з’явився автомобіль «швидкої»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 13:14:59 580 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сприяння «Нашого краю» у Тетерівській громаді на Житомирщині з’явився автомобіль «швидкої»

 У Тетерівській громаді на Житомирщині з’явився автомобіль швидкої допомоги. Цьому посприяла Тетерівська сільська голова від «Нашого краю» Валентина Ільницька.

Валентина Ільницька вже багато років співпрацює з польськими партнерами, які допомагають громаді. Цього разу, за її сприяння, громаді допомогли жителі Гміни Яблонної Люблінського воєводства в рамках угоди «Про транскордонну співпрацю».  

Автомобіль передали в село Дениші амбулаторії, якій підпорядковані прилеглі села. Подарована техніка допоможе швидше і якісніше обслуговувати виклики та рятувати людські життя. Жителі Тетерівської громади вдячні за допомогу.

Пресслужба «Нашого краю»

 
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:28:16, Вчера [Материал]

а без пренадлежности к какой нибудь партии это можно делать???
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 13:36:05, Вчера [Материал]

а как потом пенсам понять за кого голосовать?
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