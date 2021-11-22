Под Житомиром масштабными учениями отметили День Десантно-штурмовых войск: фоторепортаж

21 ноября на полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактических учений с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"На едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно-штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных Сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины"
, – информирует Командование ДШВ
.
В ходе одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.
Также была отработана доставка минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.
Следует отметить, что финальный этап тактический учений прошел именно 21 ноября, в День Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Символическим стало то, что наблюдали за практическими действиями подразделений украинского десанта – военнослужащие срочной военной службы, которые только вчера приносили военную присягу на верность украинскому народу.
После завершения этапа состоялось торжественное построение личного состава и боевой техники. Военнослужащим вручили именное огнестрельное оружие, ведомственные знаки отличия, цены подарки.
После этого, молодые срочники перед опытными и закаленными в боях воинами составили Клятву десантника и одели долгожданные маруновые береты.
Фото: ДШВ ВСУ