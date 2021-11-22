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Под Житомиром масштабными учениями отметили День Десантно-штурмовых войск: фоторепортаж

Сегодня, 09:19:08 412 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром масштабными учениями отметили День Десантно-штурмовых войск: фоторепортаж

 21 ноября на полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактических учений с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"На едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно-штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных Сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – информирует Командование ДШВ.

В ходе одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.

Также была отработана доставка минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.

Следует отметить, что финальный этап тактический учений прошел именно 21 ноября, в День Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Символическим стало то, что наблюдали за практическими действиями подразделений украинского десанта – военнослужащие срочной военной службы, которые только вчера приносили военную присягу на верность украинскому народу.

После завершения этапа состоялось торжественное построение личного состава и боевой техники. Военнослужащим вручили именное огнестрельное оружие, ведомственные знаки отличия, цены подарки.

После этого, молодые срочники перед опытными и закаленными в боях воинами составили Клятву десантника и одели долгожданные маруновые береты.













































Фото: ДШВ ВСУ
Тэги: учения, дшв, Житомир
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