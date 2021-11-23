Случайно застрелил ветерана АТО: подробности убийства на охоте в Житомирской области. ВИДЕО

«Один из охотников, находясь на дереве в засаде, не удержав равновесие, упал, во время чего произошел непроизвольный выстрел. В результате выстрела был травмирован человек – другой охотник, который находился неподалеку», – рассказала спикер полиции Алла Ващенко.

«Не поверю, что в 63 года дед на дерево полез, всю жизнь – охотник и почему ему было туда лезть? Сына убили прямо в сердце, почему не в руку или ногу? Их там было много, но осталось только шестеро, другие убежали», – говорит мать погибшего Сергея.