Случайно застрелил ветерана АТО: подробности убийства на охоте в Житомирской области. ВИДЕО

В Житомирской области мужчина убил собственного кума, с которым всегда был в отличных отношениях. По словам местных, они даже не ссорились. А погибший еще и был местным героем, потому что в самый тяжелый период отслужил в АТО.
Трагедия произошла в маленьком селе Осовка. Здесь похоронили мужчину, внезапно погибшего чрезвычайно досадной смертью.
Сергею Журенку было 39 лет. В Осовку из Киева он приезжал чуть ли не каждые выходные навестить мать, а еще любил в сезон ходить на охоту. В то утро в лес пошел с целой компанией охотников. Местные жители говорят, что это было утро, все были трезвые, мать погибшему звонила около 10 утра, но что произошло дальше – никто ничего не рассказывает.
Роковой выстрел раздался в лесу около 11 утра. Точно известно одно: он попал не в добычу, а в человека. Раненого Сергея охотники вынесли из леса на дорогу и вызвали «скорую», но до приезда медиков мужчина не дожил. Пуля попала ему прямо в сердце.
Стрелка полиция задержала на месте. Это 63-летний сосед и кум погибшего Леонид. Односельчане уверяют, что оба мужчины были хорошими людьми и отношения между ними всегда были хорошими.
Полиции подозреваемый рассказал, что он даже не целился. Мол, залез на дерево, чтобы выследить добычу. Вдруг под ним сломалась ветка.
«Один из охотников, находясь на дереве в засаде, не удержав равновесие, упал, во время чего произошел непроизвольный выстрел. В результате выстрела был травмирован человек – другой охотник, который находился неподалеку», – рассказала спикер полиции Алла Ващенко.
Но мать погибшего Сергея в такую версию не верит. Говорит, что все не вяжется.
«Не поверю, что в 63 года дед на дерево полез, всю жизнь – охотник и почему ему было туда лезть? Сына убили прямо в сердце, почему не в руку или ногу? Их там было много, но осталось только шестеро, другие убежали», – говорит мать погибшего Сергея.
В селе же уверены, что причин для умышленного убийства у Леонида не было. Мужчины дружили и никогда не ссорились. Тем более для всех погибший Сергей был настоящим героем, потому что прошел ад Иловайска. Мужчина служил в 30-й бригаде в самые ожесточенные 2014-2015 годы.
Родственники стрелка тяжело переживают трагедию, где он сам – не говорят.